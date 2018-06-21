美國10款熱銷休旅 日系省油大贏家

2018-06-21 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張振群 ／台北報導



就算已經要大改款，Toyota RAV4 Hybrid仍有13.1km/L的平均油耗成績。 圖／Consumer Reports提供 分享 facebook

美國新車測試權威消費者報告《Consumer Reports》針對市場熱銷的休旅車公布年中油耗測試成績排名，入選的10款熱銷休旅車，台灣市場能買到的就有7款，如Toyota RAV4 Hybrid、Lexus NX 300h、Honda CR-V、Subaru XV以及Mazda CX-3等，且測得平均油耗成績皆有10.0km/L以上。

美國消費者報告機構規劃獨立兩個路段進行實際測試，包括模擬市區與郊區路況，以及車輛時速可達104km/h的高速路段等，使每輛新車都能測得最貼近真實環境用車的油耗數據。

台灣相當熱銷的Honda CR-V都會休旅，在消費者報告機構實測下跑出11.8km/L平均油耗表現。圖／Consumer Reports提供 張振群 分享 facebook

在熱銷休旅車油耗測試排名中，最令人訝異的是即將開賣大改款車型的Toyota RAV4 Hybrid，現行款動力來自2.5L汽油引擎搭配電動馬達，經過美國消費者報告機構測試後，跑出13.1km/L平均油耗表現，且名列燃油動力休旅級距第1名，第2則為Chevrolet Equinox Diesel（平均油耗同為13.1km/L）。

正因為Toyota集團的Hybrid複合動力系統表現出色，因此在這個省油休旅排行榜中，排名第3、第4名即為Lexus RX450h（平均油耗為12.2km/L）及Lexus NX 300h（平均油耗同為12.2km/L），這兩款休旅車目前在台灣市場也有不俗的銷售表現。至於油耗成績也相同的Honda HR-V，則排在第5。

日系休旅絕對是美國消費者報告機構省油排行榜最大贏家，其他入榜的還有Honda HR-V（平均油耗12.2km/L）、Subaru Crosstrek（台灣稱為XV，平均油耗12.2km/L）、Honda CR-V（1.5汽油渦輪，平均油耗11.8km/L）、Mazda CX-3（平均油耗11.8km/L），以及Nissan Rogue Sport（台灣未導入，平均油耗10.9km/L）占了8個名次。