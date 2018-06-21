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2019春夏巴黎男裝周 年輕雙強打頭陣

2018-06-21 00:13聯合報 記者孫曼／台北報導

瑞典品牌CMMN SWDN首次於巴黎男裝周走秀，將上一季庫存服裝重新解構創作是其...
瑞典品牌CMMN SWDN首次於巴黎男裝周走秀，將上一季庫存服裝重新解構創作是其特色。 圖／取自IG
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2019春夏男裝的發表由米蘭轉移陣地到巴黎，當地時間6月19日首日上陣兩個年輕品牌CMMN SWDN和GmbH恰好都以縮寫為名、都是由雙人檔設計師創辦主理，而且均非法國品牌─前者來自瑞典，後者來自德國。兩個品牌大膽又冷冽的風格，也為巴黎男裝風景增添了全新的前衛潮流感，

2012年在瑞典Malmo誕生的CMMN SWDN，是由Saif Bakir與Emma Hedlund兩位倫敦中央聖馬丁學院畢業生共同創立的男裝品牌，這也是品牌首次於巴黎走秀，相當被圈內人看好。品牌設計的宗旨是環保，因此每一季新作都會拿上一季賣剩的庫存重新解構再造，因此整體輪廓有點寬鬆。此次秀上的鞋款特別與倫敦鞋履設計師Helen Kirkum合作，將上一季庫存的鞋子拆掉重組，成為具有分量感又別具特色的系列，頗受好評。

從柏林夜店發跡的GmbH，名字就相當搞笑地把德文的「有限公司」縮寫拿來當品牌名，也暗喻了品牌設計是採集體創作的形式，風格摩登而冷冽。本季主題為「生存策略」（Survival Strategies），從兩人的母親於60年代跨越文化與種族隔閡的歷史中擷取靈感，是品牌首度推出女裝共同走秀。

巴黎瑞典

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