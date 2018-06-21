炎夏之「寶」 畫龍點睛

2018-06-21 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／台北報導



PANDORA以夏日蔚藍的天空、清澈的大海、耀眼的太陽，描繪北歐人最期待的夏季。 圖／PANDORA提供 分享 facebook 夏季是珠寶配飾的季節！天氣愈來愈熱，服裝愈簡單、就愈要靠飾品裝扮；而假期將至，洋溢異國風情的設計也成為焦點。包括羽毛、花朵、鸚鵡、椰子樹、仙人掌等充滿夏季風情的符號躍然上身，而綠松石明亮奔放的土耳其藍綠色，令人想起一片連著藍天白雲的湛藍大海，也成為本季畫龍點睛最重要的色彩。

來自丹麥的PANDORA，以北歐夏日蔚藍的天空、清澈的大海、耀眼的太陽，以及熱情奔放、活力十足的音樂節為靈感，將北歐人最期待的季節，透過羽毛、流蘇、捕夢網、追夢羅盤及船錨造型墜飾，刻劃女性無所畏懼追尋夢想的勇氣與自信，可搭配全新的皮革手鍊與短頸鍊，展現充滿朝氣及陽光的北歐夏季風情。

而來自德國的銀飾品牌THOMAS SABO則以地中海沙灘、蓊鬱的熱帶雨林為主題，將華麗的鸚鵡、粉紅火鶴、仙人掌、羽毛與陽光等不同的海島度假符號戴上身。

花卉圖騰一直是GUCCI女性形象代表，創意總監Alessandro Michele延續其設計理念中的浪漫情懷，並以位於英格蘭肯特郡的世界級花園西辛赫斯特花園城堡（Sissinghurst Castle Garden）為故事背景，為2018春夏的珠寶創作出全新的GG Marmont系列銀飾，以純銀打造如太陽般盛放的菊花科花朵，綴以拓帕石及土耳其藍色樹脂，展現出明亮而充滿生命力的藝術風情。

GUCCI 純銀花朵戒指搭配彩色樹脂（復古銀處理）18,300元。 圖／古馳提供 分享 facebook

GUCCI純銀花朵與G字戒指鑲嵌珍珠、拓帕石、土耳其藍色樹脂，13,000元。 圖／古馳提供 分享 facebook

THOMAS SABO純銀瓷晶石仙人掌吊飾，6,680元。 圖／THOMAS SABO提供 分享 facebook

THOMAS SABO純銀羽毛垂墜耳環，8,580元。 圖／THOMAS SABO提供 分享 facebook