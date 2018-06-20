親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲南台灣
南部觀光訂房慘
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

教育部：侯友宜太太租給文大的宿舍 曾獲教部補助　

「好吃到流淚」的詹記麻辣鍋 也吹熄燈號？

世界50最佳餐廳揭曉 前10名亞洲僅曼谷上榜

2018-06-20 18:30聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

向來有美食界奧斯卡之稱的「世界50最佳餐廳」於西班牙公布2018年榜單，第一名由義大利餐廳Osteria Francescana奪下，前10名中僅今年在亞洲50最佳餐廳拿下第一名的曼谷餐廳Gaggan入榜拿到第5名，也是亞洲唯一進入前10名的餐廳。

「世界50最佳餐廳」今年選在西班牙畢爾包舉行頒獎典禮，第1名由回歸寶座的義大利餐廳Osteria Francescana奪下，第2名為西班牙餐廳El Celler de Can Roca取得，第3名為法國餐廳Mirazur。此外，前10名中唯一上榜的餐廳，也是在亞洲50最佳餐廳奪下第1名的泰國曼谷Gaggan。

每年都會參與「世界或亞洲50最佳餐廳」頒獎盛事的台灣美食評論家Liz高琹雯，今年也前往「世界50最佳餐廳」頒獎典禮現場，並在西班牙連線接受本報採訪。

她認為，今年榜單相對去年仍持平，前面的名次並未有太大驚喜，但在公布第1、2名時，主持人還沒介紹完得獎人，投影大螢幕就先跑出第2名得主的照片，成為現場意外小插曲。另去年拿下第1名的紐約餐廳Eleven Madison Park，今年跌到第4名，推測應與去年曾整修關閉餐廳一段時間有關。

同時，Liz高琹雯提到，因「米其林指南」緣故，往年法國餐廳在「世界50最佳餐廳」表現並不亮眼，近年來法國廚師開始較為積極參與，今年第8名是蔬食之神Alain Passard的餐廳Arpège奪下，也是巴黎唯一在前10大的餐廳。

Liz高琹雯指出，今年有數家初上榜名次便表現亮眼的餐廳，像是位於西班牙巴塞隆納的Disfrutar，首次入榜就到第18名，可說是最佳新進榜餐廳。亞洲餐廳則新加坡餐廳ODETTE首入榜得到第28名，以及日本東京餐廳DEN，由去年第45名攀升到第17名。不過，令人有些意外的是，原本在第24名的香港餐廳AMBER，今年跌出前50名，只拿到第56名。

此外，今年另一大亮點是「世界50最佳餐廳」首度提供的BBVA獎學金，從來自全球82個國家、1,080位廚師中脫穎而出，由來自台灣、年僅24歲的餐飲新生劉詩絜拿下，知名主廚江振誠也到場參與盛會，兩人還一同合影留念。

「世界50最佳餐廳」首度提供的BBVA獎學金，得主為來自台灣、年僅24歲的劉詩絜...
「世界50最佳餐廳」首度提供的BBVA獎學金，得主為來自台灣、年僅24歲的劉詩絜。圖／Liz高琹雯提供
分享
知名主廚江振誠也到場參與盛會，並與拿下BBVA獎學金得主劉詩絜合照留念。圖／Li...
知名主廚江振誠也到場參與盛會，並與拿下BBVA獎學金得主劉詩絜合照留念。圖／Liz高琹雯提供
分享
「2018世界50最佳餐廳」在西班牙畢爾包舉行。圖／Liz高琹雯提供
「2018世界50最佳餐廳」在西班牙畢爾包舉行。圖／Liz高琹雯提供
分享
第1名由回歸寶座的義大利餐廳Osteria Francescana奪下，主廚Ma...
第1名由回歸寶座的義大利餐廳Osteria Francescana奪下，主廚Massimo Bottura開心舉起獎盃留影。圖／Liz高琹雯提供
分享

西班牙義大利法國

相關新聞

門檻最低的高樓餐廳 150元起看高空美景吃蕎麥料理

2018-06-20 18:23

收藏控別錯過！可口可樂台灣版紀念鋁瓶今登場

2018-06-20 18:22

強制加麵！ 日本「二郎系」豚人拉麵來台掀話題

2018-06-20 18:15

百貨夏折扣啦！血拼完商圈還有這些讓人想去的特色店

2018-06-20 17:38

Dyson吹風機再出招！買黑鋼新色送超實用收納架

2018-06-20 17:10

愷樂教妳輕鬆練出川字腹肌 展現小蠻腰迷人姿態

2018-06-20 17:08

瘋世足終極加油法！狂買熱門球隊零食　把敵手吃下肚

2018-06-20 16:47

「好吃到流淚」的詹記麻辣鍋 也吹熄燈號？

2018-06-20 16:28

濟州島香氣美景一次擁有！乾燥花居室純粹香頌好浪漫

2018-06-20 15:42

萊爾富、雀巢聯名！「美祿恐龍」變冰沙 第2杯6折

2018-06-20 15:18

夏天就要吃海膽、螃蟹！4大飯店吃到飽推海鮮料理

2018-06-20 14:47

放下繁忙工作 尋你專屬的咖啡時光

2018-06-20 14:30

澎恰恰、許效舜「鐵獅玉玲瓏」將參加貢寮海祭總決賽

2018-06-20 14:03

板橋朋友快照過來！80多道東南亞料理任選吃到飽

2018-06-20 13:50

期間限定！吃到飽送半打馬糞海膽 加200元升級1打

2018-06-20 12:29

不捨烘焙店麵包大量丟棄 他倆開惜食餐廳

2018-06-20 11:54

神祕北韓5日行 團費降到3字頭

2018-06-20 10:23

米蘭男裝壓軸秀 奇幻logo豔遇義國風

2018-06-20 00:37

包款繡上浮雕 今夏就愛「花團錦簇」

2018-06-20 00:13

模型車收藏家注意！海神、保時捷⋯ 85度C滿額加購

2018-06-19 22:01

打破高樓餐廳高定價 「菜な」蕎麥料理平價登台

2018-06-19 21:12

菜菜緒這次不當惡女 搽上這款限定彩妝眼色有夠甜

2018-06-19 17:14

就是要新鮮感！有的拍有的吃 快閃店也講究複合式概念

2018-06-19 15:18

麥當勞世足杯來了！ 全套六款獎盃造型只送不賣

2018-06-19 14:29

百貨電子禮券兌換成長3倍 遠百首推餘額型電子禮券

2018-06-19 13:06

日本5大暑假親子旅遊地 沖繩最熱門

2018-06-19 13:05

用湯匙吃珍奶 多功能吸管勺成熱門商品

2018-06-19 11:41

摩天樓、美人魚的下午茶 搶占IG版面

2018-06-19 00:08

調理機 冰飲杯 健康涼飲輕鬆搞定

2018-06-19 00:05

夏日買車 精品家電大方送

2018-06-19 00:03

新手也能駕馭 眼妝新貨放膽玩色

2018-06-18 23:35

冰炫風換新包裝！省去杯蓋減垃圾量 民眾支持稱讚

2018-06-18 18:08

桃園遠百誠品24日再見 uniqlo擴大改變消費

2018-06-18 17:53

好想抱緊處理！ 壽司郎「萌抱壽司」只送不賣

2018-06-18 16:46

2018下半年強運秘技 12星座命定商品推薦

2018-06-18 16:44

再不吃會後悔！停業前必去「最後一次」的3家店

2018-06-18 16:43

昌珉捧場PRADA大秀 新銳品牌點亮米蘭男裝周

2018-06-18 16:25

吳速玲秀最新包款配潮鞋 向宇宙下訂單想去度假啦

2018-06-18 15:12

樂扣樂扣 引進韓國輕時尚品牌P&Q

2018-06-18 13:47
看更多

熱門文章

神算大學生捧50萬 押寶世足冷門隊大贏180萬

2018-06-20 10:01

愛用表情符號溝通？研究：在職場上只會顯得無能

2018-06-20 07:57

男友父母催婚索房產 女網友嘆：接受不了

2018-06-19 21:15

嘉義以南豪雨特報！ 吳德榮：西南氣流雲系籠罩

2018-06-20 06:19

媳婦睡一半被轟醒 被令「快去煮飯給大姑吃」

2018-06-20 11:40

曾文、烏山頭水庫進帳8千萬噸！增加3個月用水

2018-06-20 13:57

將和遠距戀愛5年男友結婚 一封私訊讓她陷入掙扎

2018-06-20 14:16

公教年改7月上路 「國旅會更糟」

2018-06-20 00:14

大雨總算來了 但台南人看到這張圖又要感嘆

2018-06-20 10:13

台南豪雨恐下到晚上 這些路段橋梁封閉

2018-06-20 11:02

大雨不停 高市府深夜宣布桃源區20日停班課

2018-06-19 23:46

彭啟明：台南雨勢像倒水 明起逐漸減少

2018-06-20 09:44

「好吃到流淚」的詹記麻辣鍋 也吹熄燈號？

2018-06-20 16:28

連日豪雨卻要停水！高雄1.7萬戶周日停水16小時

2018-06-20 14:14

當孩子情竇初開 呂秋遠對家長提出十建議

2018-06-20 06:42

豪雨釀災！南投南港溪護岸崩 國姓7民宅岌岌可危

2018-06-20 11:11

影／連夜豪雨台南多處積水 機場路出現小瀑布

2018-06-20 10:20

網友遇到絕世媽寶 連分手都要媽媽同意

2018-06-20 15:49

赴美新規 350ml粉狀物禁登機

2018-06-20 00:28

南部觀光「住一晚送一晚」 放寬2人同行、假日適用

2018-06-20 10:14

心情點滴／生命中的貴人

2018-06-20 06:00

澎恰恰、許效舜「鐵獅玉玲瓏」將參加貢寮海祭總決賽

2018-06-20 14:03

西南風接力 屏東仍有大豪雨…慎防坍方、淹水

2018-06-20 05:02

今日星座運勢／摩羯 開始新學習 認真付出有收穫

2018-06-20 00:00

罹癌不必慌 癌症網路醫院告訴你所有事

2018-06-20 12:45

女性心聲／痠痛擋不住

2018-06-20 06:00

夏天就要吃海膽、螃蟹！4大飯店吃到飽推海鮮料理

2018-06-20 14:47

家人關係／娃兒三歲半

2018-06-20 06:00

台人痛風基因「ABCG2」 提早預測發病風險

2018-06-19 20:39

大樂透第107053頭獎摃龜

2018-06-19 22:46

【重磅快評】不能輸南韓？禁售柔珠產品衝線只為面子

2018-06-20 10:36

南部旅遊補助 擬放寬條件

2018-06-20 00:19

模型車收藏家注意！海神、保時捷⋯ 85度C滿額加購

2018-06-19 22:01

7月塔羅生命靈數運勢：即便看似無路可退 仍保留最後機會

2018-06-20 09:22

常常想睡覺？小心缺鐵性貧血找上你

2018-06-20 16:14

花金首航歷史時刻 遠航睽違10年再飛花蓮

2018-06-20 11:20

不捨烘焙店麵包大量丟棄 他倆開惜食餐廳

2018-06-20 11:54

打破高樓餐廳高定價 「菜な」蕎麥料理平價登台

2018-06-19 21:12

年過40歲肌肉流失 毛巾擰不乾是警訊

2018-06-19 23:44

豪大雨阿里山公路邊坡坍方 網友空拍質疑濫墾

2018-06-20 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top