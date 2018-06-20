世界50最佳餐廳揭曉 前10名亞洲僅曼谷上榜

2018-06-20 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



向來有美食界奧斯卡之稱的「世界50最佳餐廳」於西班牙公布2018年榜單，第一名由義大利餐廳Osteria Francescana奪下，前10名中僅今年在亞洲50最佳餐廳拿下第一名的曼谷餐廳Gaggan入榜拿到第5名，也是亞洲唯一進入前10名的餐廳。

「世界50最佳餐廳」今年選在西班牙畢爾包舉行頒獎典禮，第1名由回歸寶座的義大利餐廳Osteria Francescana奪下，第2名為西班牙餐廳El Celler de Can Roca取得，第3名為法國餐廳Mirazur。此外，前10名中唯一上榜的餐廳，也是在亞洲50最佳餐廳奪下第1名的泰國曼谷Gaggan。

每年都會參與「世界或亞洲50最佳餐廳」頒獎盛事的台灣美食評論家Liz高琹雯，今年也前往「世界50最佳餐廳」頒獎典禮現場，並在西班牙連線接受本報採訪。

她認為，今年榜單相對去年仍持平，前面的名次並未有太大驚喜，但在公布第1、2名時，主持人還沒介紹完得獎人，投影大螢幕就先跑出第2名得主的照片，成為現場意外小插曲。另去年拿下第1名的紐約餐廳Eleven Madison Park，今年跌到第4名，推測應與去年曾整修關閉餐廳一段時間有關。

同時，Liz高琹雯提到，因「米其林指南」緣故，往年法國餐廳在「世界50最佳餐廳」表現並不亮眼，近年來法國廚師開始較為積極參與，今年第8名是蔬食之神Alain Passard的餐廳Arpège奪下，也是巴黎唯一在前10大的餐廳。

Liz高琹雯指出，今年有數家初上榜名次便表現亮眼的餐廳，像是位於西班牙巴塞隆納的Disfrutar，首次入榜就到第18名，可說是最佳新進榜餐廳。亞洲餐廳則新加坡餐廳ODETTE首入榜得到第28名，以及日本東京餐廳DEN，由去年第45名攀升到第17名。不過，令人有些意外的是，原本在第24名的香港餐廳AMBER，今年跌出前50名，只拿到第56名。