門檻最低的高樓餐廳 150元起看高空美景吃蕎麥料理

2018-06-20 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



來自東京澀谷以蕎麥宴席料理為主題的「菜な（nana）」，以直營方式來台開設台灣旗艦店此次來台開設分店落腳台北信義區，進駐微風信義45樓在6月20日正式開幕。特別帶來日本廣受喜愛的「二八蕎麥」，以當日新鮮現做供應，更提供「沾」、「拌」、「湯」共近20道不同吃法的蕎麥料理。

「菜な（nana）」日本料理台灣首店，單點手工料理150元起、中午套餐780元起、晚間套餐1,400元起，並推出「蕎麥宴席套餐」每人1,800元。150元起即可在信義區品嚐和食手工料理，同時坐擁高空美景，可以說是台北門檻最低的高樓餐廳。慶祝開幕，6月20日至8月30日期間，每周三、五晚間推出「乾杯101」活動，每人1,010元，即可一邊觀賞101夜景，一邊享用3款季節限定的日本釀造酒款與3款手工料理組合套餐(以上價格須另加1成服務費)。

另外，來自福岡的「黑毛屋」推出夏日限定料理，即日起至9月16日推出夏日限定「牛小腸摩滋鍋」，採用澳洲和牛牛小腸為主要食材，沾上特製沾醬「摩滋醋」，微酸又清爽。並歡慶五周年，研發出「五周年限定明太子摩滋鍋」，濃郁且鹹香、帶著些許微辣與啵啵的魚卵口感。最後加入新瀉縣產越息米、雙色乳酪絲，現磨帕瑪森起司，呈現一碗濃郁的「眀太子起司雜炊」，僅在大直店、新光三越台中中港店、新光三越台南新天地店，三間分店限定販售。