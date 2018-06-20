百貨夏折扣啦！血拼完商圈還有這些讓人想去的特色店

2018-06-20 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



暑假旺季將至，夏換季SUMMER SALE，面臨炎炎夏日，趁機採購出遊裝備行頭時機正好。百貨也與商圈店家合作推出優惠，創造商圈共榮。

新光三越台北南西店專屬刊物「Fancyfancy」七月號介紹南西商圈的特色冰店，包括九州博多直送的純冰「おいしい氷屋」，共有8款冰品，像是從日本初期店就有的八女抹茶、阿芙卡朵咖啡、草莓牛奶、白玉黃豆堅果與牛奶雲朵五種風味，以及抹茶馬斯卡邦乳酪、黑芝麻杏仁豆腐與鮮奶油牛奶糖等三種新創菜單，不只口味獨特，冰品外型也非常好拍。

另一家也是網美景點「SayJuice澡堂果汁」是一間以澡堂為主題的現打果汁店，以寶島的新鮮水果製成現打蔬果汁，還有口感層次豐富的冰沙，和限定微醺果酒。在浴室或澡堂的場景喝杯果汁，正是這種衝突感與趣味吸引人。

Fancyfancy七月號以「夏日」、「派對」為單元主軸，以電音派對及城市運動風潮融入今夏流行的印花、透視、直條紋、運動四大元素，帶給消費者穿搭提案及加分小物建議。

新光三越台北站前店6月22日至7月18日全館舉辦夏換季SUMMER SALE，流行服飾下殺5折起，還有3折美鞋、千元有找服飾品。首三日持新光三越App消費滿額再送「蔬河100元抵用券」。同步推出「商圈美食節」，出示新光三越App享元氣果汁、迷客夏、茶湯會、康青龍、古意奶茶等首選飲品7至9折優惠。於指定地點拍照打卡，還可獲得無印良品抵用券，加碼再抽「HP相印機」。此

另外，站前店也推出防雨抗暑的親子玩樂主題「夏日動物嘉年華－氣墊樂園」，滿滿整層樓的氣墊樂園，輕鬆躍上2米高，持台北站前店兒童卡再送小汽車體驗券，還有App專屬50點享門票買一送一。