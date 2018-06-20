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Dyson吹風機再出招！買黑鋼新色送超實用收納架

2018-06-20 17:10聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

Dyson Supersonic吹風機再出新招！這次用充滿科技時尚感的帥氣黑鋼色，讓先前對桃紅色、奢華紫等色彩無法接受、卻又想要輕鬆擁有亮麗髮型的型男們，有了更合理的理由可以手滑。慶祝新色上市，首批限量加贈銀鉑色旅行收納袋及可將所有吹嘴吸附收納整齊的收納架，現在下單購入正是時候。

除了比一般專業吹風機輕巧俐落的外型、更符合人體工學設計的重量配置之外，Dyson Supersonic吹風機最吸引人的便是強大又精準的風力與溫度控制能力。由Dyson V9數位馬達驅動，搭配氣流倍增專利技術，能噴射出快捷而集中的氣流，迅速帶走頭髮表面上的水份，降低吹頭時所需的熱力，減低對頭髮內部結構造成的傷害，有助保持頭髮的強韌度。而除了三段溫控，設置於出風口的智能溫度控制技術，每秒能偵測出風口的溫度20次，並把數據傳送到吹風機中的微處理器，控制雙組加熱元件，確保噴射出的氣流永遠低於150度。

實際使用，剛洗好的及肩頭髮可在10分鐘內就完全吹整完畢，依照不同髮型需求，還能搭配順髮吹嘴、造型吹嘴、烘罩等配件使用。Dyson運用Heat Shield隔熱技術，更讓吹嘴在使用後也能保持不過熱，讓使用者擁有光澤順髮不再需要大費周章。

Dyson Supersonic吹風機黑鋼色，首批限量加贈銀鉑色旅行收納袋及收納...
Dyson Supersonic吹風機黑鋼色，首批限量加贈銀鉑色旅行收納袋及收納架。記者黃筱晴／攝影
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Dyson Supersonic吹風機黑鋼色，上市體驗價14,600元，即日起在...
Dyson Supersonic吹風機黑鋼色，上市體驗價14,600元，即日起在Dyson線上購物商城及指定銷售點發售。記者黃筱晴／攝影
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