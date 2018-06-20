「好吃到流淚」的詹記麻辣鍋 也吹熄燈號？

2018-06-20 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



開店超過20年的詹記麻辣鍋南京店因租約到期，宣布將結束營業，消息一出，即成為網路熱議話題。不過，就其粉絲專業公布「當然詹記也不會讓各位失望，我們已經找尋到新的地點，新的計畫準備工作也正如火如荼的展開當中，7月初會在粉專上跟各位分享更多的消息」，據研判，應該是搬遷、暫時熄燈。

記者去電詹記查問，因尚未開始營業，電話無人接聽。

詹記麻辣火鍋是許多外國旅客來台必吃的麻辣鍋名店之一，稍早，詹記麻辣火鍋南京店在臉書上宣布，「因租約到期關係，要跟支持我們的朋友說聲抱歉，詹記麻辣火鍋南京店將熄燈跟大家說聲再見了，今年7月29日將是南京店最後一天營業，再次謝謝各位朋友和南京店一起創造這麼多美好的回憶」。消息一出，粉絲震驚，不少人紛紛tag朋友，分享訊息，希望能趕在關店前再吃一波。

不論是搬遷或熄燈，台灣餐飲業似乎正步入寒冬，日前開業15年的名店馥臨港式火鍋才宣布結束營業，龍蝦堡品牌也公告8月將要離開百貨美食街，還有東區義式餐酒館也公告6月底將歇業，都趁著「租約到期」退場。