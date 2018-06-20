萊爾富、雀巢聯名！「美祿恐龍」變冰沙 第2杯6折

2018-06-20 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



隨最新「侏羅紀世界」電影上映，恐龍再成焦點，業者趁著炎炎夏日裡結合冰沙大搶商機。萊爾富聯名雀巢美祿祭出新加坡國民飲品「美祿恐龍」，古代猛獸化身可愛萌物，限期限量第2杯6折；全家則直接聯名電影「侏羅紀世界」推質感剪影杯款，研發透著沁涼藍色的薄荷巧克力冰沙。

撒著大量美祿巧克力粉的「美祿恐龍」，是新加坡著名飲品，萊爾富今夏攜手雀巢美祿打造「美祿恐龍冰沙」，杯身映著綠色可萌版恐龍，附上恐龍吸管套，恐龍彷彿站在杯子上，經店員將冰沙加入熱牛奶後，可由民眾自行撒上美祿巧克力粉，每杯70元。

萊爾富表示，今年夏天高溫提早來臨，冰沙銷售業績較去年同期成長3倍，已超過千萬元。「美祿恐龍冰沙」即日起開賣，限量15萬杯，7月17日前「Hi Café 萊冰der系列冰沙」第二件6折，除了新品還有草莓牛奶、芒果牛奶、焦糖拿鐵及摩卡冰沙可選。此外，7月萊爾富小小店長體驗活動，來報名可穿上親子恐龍裝，體驗製作冰沙樂趣、打卡拍照留念。另外，上雀巢官方粉絲團回應相關問題，可以再參加抽獎，把美祿恐龍玩偶、美祿恐龍識別證帶回家。