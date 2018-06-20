夏天就要吃海膽、螃蟹！4大飯店吃到飽推海鮮料理

2018-06-20 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



炎熱夏天吃海鮮最對時！近來有不少飯店自助餐廳推出海鮮饗宴，不僅有馬糞海膽，或是來自澎湖的各種代表性海鮮食材，還有以東南亞風味呈現的炒蟹、烤魚沙拉等，快趁機大快朵頤一番。

1.君品酒店

君品酒店從7月到8月底間推出夏季海鮮盛宴，周一到日午晚餐及下午茶時段，除了可以無限品嘗自助餐檯供應的20多種新鮮有機食材、當令現流海鮮、多款現榨果汁、日式料理外，還可以品嘗到從澎湖空運直送來台的現採鮮美馬糞海膽半打，若是加價200元就可以升級享用一打，每人最低1,380元起。

2.板橋凱撒大飯店

板橋凱撒大飯店朋派自助餐廳即日起到8月底前推出集結東南亞美食精髓的熱帶共和國仲夏美食，包含新加坡、越南、泰國及印度等東南亞地區菜肴，高達80多道特色料理，其中有多款海鮮，像是椰奶海鮮沙拉、紅咖哩海鮮沙拉、泰式海鮮湯及叻沙海鮮麵，或是當季螃蟹、白蝦、淡菜、現切生魚片、炙燒握壽司及日式冷菜等東方經典料理的鮮美時令海鮮區，每人980元起，平日周一到四午晚餐可享有85折。

3.圓山大飯店

圓山大飯店即日起到6月24日間推出澎湖藝文美食節活動，並在旗下多家餐廳使用澎湖海鮮，像是海鱺魚、小管、石狗公、鮮蚵、鳳螺、石固、狗母魚丸等最具澎湖代表性食材。其中，松鶴餐廳自助餐全部以澎湖食材入菜，若前往用餐，就送每位貴賓一串澎湖海葡萄一串。

4.福容A8館