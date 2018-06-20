夏天就要吃海膽、螃蟹！4大飯店吃到飽推海鮮料理
炎熱夏天吃海鮮最對時！近來有不少飯店自助餐廳推出海鮮饗宴，不僅有馬糞海膽，或是來自澎湖的各種代表性海鮮食材，還有以東南亞風味呈現的炒蟹、烤魚沙拉等，快趁機大快朵頤一番。
1.君品酒店
君品酒店從7月到8月底間推出夏季海鮮盛宴，周一到日午晚餐及下午茶時段，除了可以無限品嘗自助餐檯供應的20多種新鮮有機食材、當令現流海鮮、多款現榨果汁、日式料理外，還可以品嘗到從澎湖空運直送來台的現採鮮美馬糞海膽半打，若是加價200元就可以升級享用一打，每人最低1,380元起。
2.板橋凱撒大飯店
板橋凱撒大飯店朋派自助餐廳即日起到8月底前推出集結東南亞美食精髓的熱帶共和國仲夏美食，包含新加坡、越南、泰國及印度等東南亞地區菜肴，高達80多道特色料理，其中有多款海鮮，像是椰奶海鮮沙拉、紅咖哩海鮮沙拉、泰式海鮮湯及叻沙海鮮麵，或是當季螃蟹、白蝦、淡菜、現切生魚片、炙燒握壽司及日式冷菜等東方經典料理的鮮美時令海鮮區，每人980元起，平日周一到四午晚餐可享有85折。
3.圓山大飯店
圓山大飯店即日起到6月24日間推出澎湖藝文美食節活動，並在旗下多家餐廳使用澎湖海鮮，像是海鱺魚、小管、石狗公、鮮蚵、鳳螺、石固、狗母魚丸等最具澎湖代表性食材。其中，松鶴餐廳自助餐全部以澎湖食材入菜，若前往用餐，就送每位貴賓一串澎湖海葡萄一串。
4.福容A8館
福容大飯店桃園機場捷運A8館今年6月滿2歲，即日起到6月底間推出一系列活動，田園自助餐推出全新菜色，像是黃金軟殼蟹佐荷蘭醬，使用泰國新鮮軟殼蟹下鍋油炸到外皮金黃酥脆，佐上奶香荷蘭醬，一吃就停不下來。另推出周年慶自助餐券，每套5張3,745元，成套購買直接加贈5張平日68折優惠券，平均每人717元。若全館消費單筆滿1,000元，可獲得抽獎券，有機會抽到中華航空泰國曼谷雙人來回機票兩張、精緻客房、雙人下午茶券、黃金美人湯溫泉券等大獎。
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