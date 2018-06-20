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愷樂教妳輕鬆練出川字腹肌 展現小蠻腰迷人姿態

2018-06-20 17:08聯合新聞網 udn讚好物

文/曾郁文

愷樂日前大方直播運動實況，她身穿8:AT潮運動服，還加碼開玩笑說要代言健身器材，其實愷樂可是擁有十分優異的健身實力喔！只要看看她的完美川字肌就會知道，她的窈窕曲線根本女神等級！

愷樂的川字腹肌，搭配迷人曲線，都是平時運動的成果。圖由廠商提供。
愷樂的川字腹肌，搭配迷人曲線，都是平時運動的成果。圖由廠商提供。
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根據聯合新聞網整理《運動筆記2017 跑步大調查》報導顯示，女性跑步比例逐漸上升，除了跑步外，女性接觸運動已經越來越普及化，從輕運動到瑜珈、熱舞，徒手肌耐力訓練到重訓，都有許多女性參與。同時，市場上的運動服飾也百家爭鳴，入門者該如何挑選服飾，其實和運動習慣及穿搭風格有相關，udn買東西也精選了愷樂養成計畫搭配的運動服，希望大家都能一步步訓練出美好體態，擁有像愷樂一樣的完美腹肌。

剛接觸運動的入門者 適合挑選多用途的運動服飾

愷樂推薦剛接觸運動的女生，可以挑選兼具運動功能與日常穿搭的運動內衣。圖由廠商提供...
愷樂推薦剛接觸運動的女生，可以挑選兼具運動功能與日常穿搭的運動內衣。圖由廠商提供。
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愷樂建議剛接觸運動的女孩，可以挑選休閒運動服，也就是可以同時穿去運動，也能當日常穿搭的服飾。因為一開始運動是在培養運動的習慣，讓身體的肌肉開始動起來，所以這個時候還沒有接觸強度很重的運動，可以買自己喜歡，覺得好看的衣服，愷樂推薦有設計美背或顏色繽紛的款式，這樣運動起來會更加有活力和精神。

已有運動習慣的話 選用特殊布料的運動服讓身體更自在

愷樂推薦已有運動習慣的女生，可以挑選兼具運動功能與日常穿搭的運動內衣。圖由廠商提...
愷樂推薦已有運動習慣的女生，可以挑選兼具運動功能與日常穿搭的運動內衣。圖由廠商提供。
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如果已經有運動習慣的女孩們，則可開始研究材質的特性，比如上瑜珈課，愷樂會挑選8:AT柔軟的材質，做一些伸展動作會比較舒服。慢跑時穿8:AT的褲子，因為彈性很好，減少膝蓋肌膚的摩擦感。或是挑選吸濕排汗材質的布料來減少運動時的黏膩感。

原價1,380元的緊身長褲 M-XL(幾何紅) ，網路價只要1,242元。圖由廠...
原價1,380元的緊身長褲 M-XL(幾何紅) ，網路價只要1,242元。圖由廠商提供。
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如何挑選運動地點 又怎麼穿搭才能展現運動時的舒適有型

愷樂於今年3月18日參與寶島夢想家活動照片也是穿著8:AT的運動內衣，可見得她是...
愷樂於今年3月18日參與寶島夢想家活動照片也是穿著8:AT的運動內衣，可見得她是8:AT內衣的忠實愛用者。照片取自於 Butterfly愷樂粉絲專頁，圖由廠商提供。
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而運動的地點分享，其實愷樂通告結束的時間有時候不太固定，所以會看時間來決定去那裡運動，有時候會在家自我訓練，有時也會跟朋友約去健身房，其實2個地點都很不錯。她表示，若是初學者擔心動作不正確，可以先找專業的教練或是到健身房上課，等自己的身體習慣動作後就可以開始進行自我訓練。無論健身房或在家都還是要穿適合運動伸展的服裝。她都會隨身攜帶8:AT的休閒服，如果天氣好就直接穿，也可以搭配吊帶褲穿。如果氣溫比較涼一點，或是進出冷氣房時，再搭一件棒球外套或牛仔外套就很有型。

愷樂推薦運動服穿搭清單，原價1,380元的【8:AT】緊身長褲 M-XL(黑) ...
愷樂推薦運動服穿搭清單，原價1,380元的【8:AT】緊身長褲 M-XL(黑) ，網路價只要1,242元，原價780元的【8:AT】運動內衣 M-XL(亮桃粉) ，網路獨家價格只要630元。圖由廠商提供。
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愷樂建議運動時攜帶的小配件有哪些？

愷樂說她運動除了服裝、鞋子外，會隨身帶的是運動包裡面裝毛巾、水瓶、手機、鑰匙還有墨鏡，有時候會多帶一條浴巾可以洗澡，這些周邊對愷樂來說很重要，好險貼心的8:AT都幫她準備了，讓她輕鬆時尚的練出「川字肌」。

讓愷樂覺得十分貼心的，還有8:AT的各種配件，原價750元的棉絨印花大浴巾(牙白...
讓愷樂覺得十分貼心的，還有8:AT的各種配件，原價750元的棉絨印花大浴巾(牙白) ， 網路價只要675元。圖中下方原價420元的運動水壺(透明) ，網路價只要378元。圖由廠商提供。
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運動又兼具時尚 想要練出完美腹肌就從買好運動服開始吧

8:AT運動內衣，解決了許多女生肩膀總是被不合適的肩帶勒得發紅過敏的問題，它貼心的「寬版肩帶」設計，能在運動伸展時提供減壓的舒適感受，同時更降低肩頸壓力，讓運動時的妳能減輕負擔。還有「活動式胸墊」，讓妳穿出自信的美麗胸線輪廓，並且完整貼合身型，交叉的美背設計，運動時可以自在靈活好律動。在即將來臨的夏季，擔心運動造成的悶熱不適感嗎?別擔心，特別採用「涼感鳥眼布」，透氣不悶熱，就算大量流汗也不怕濕疹過敏。

想要在這個夏天展現美好窈窕身段，現在就要開始努力運動，若想運動更持之以恆，就從好的運動服飾及配件下手吧！到udn買東西都能以超優惠價格買到精選的8:AT運動內衣，讓妳變瘦不求人，輕輕鬆鬆就能甩油，找回妳的美好腹肌，讓妳在換季之前就能擁有輕盈體態，無論是迷你裙還是一字領，通通都能展現妳的魅力曲線。

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