不捨烘焙店麵包大量丟棄 他倆開惜食餐廳
使用規格外產品醜蔬果，會比較節省餐廳成本嗎？兩位年輕的老闆，有感於烘焙業浪費太多的可吃食物，因此自創惜食餐廳，他們表示，使用規格外的蔬菜，並不會節省成本，反倒是要花更多時間去處理食材，但這是一個理想的實踐。
原粹蔬食作創辦人之一柯詩語表示，過去是做烘焙業，但烘焙產品必須吸引顧客購買，一定要準備足夠的庫存量，只要隔夜，客人就不願意購買，即使這烘焙產品並非不能吃，只是因為隔了一夜；若以一家一天3萬營業額的烘焙店來說，有2000元的麵包、烘焙產品都被丟棄了。
原粹蔬食作另一位創辦人簡鉉堼表示，因為原本的公司，沒辦法做這樣的配合，希望大量失產、大量銷售；為了實踐自己的理想，因此後來才轉作了餐廳，客人點了才做，若顧客不吃什麼、或份量太多太少，都可以客製化處理；他表示，也做好產品上的控管，精準進貨下單，降低損耗，每天進貨一定的食材量，賣完再進貨，實務上也進良完整呈現食物的美味，不去皮，全食物運用，比如打完豆漿後的豆渣，還能做成黑糖豆渣鬆餅，搖身一變成甜品。
柯詩語說，有人問，使用醜蔬果、規格外的產品去開餐廳，是否能夠更節省成本，她表示，並不必然，因為格外品外觀並不完整，菜梗枝葉反倒是要花更多時間去整理、清洗，要更花功夫去挑選，把菜梗菜葉做成其他的菜餚，要花更多時間，但這些東西並非不能吃，只是想要傳達這樣的理念，也希望獲得消費者的支持。
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