不捨烘焙店麵包大量丟棄 他倆開惜食餐廳

2018-06-20 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



使用規格外產品醜蔬果，會比較節省餐廳成本嗎？兩位年輕的老闆，有感於烘焙業浪費太多的可吃食物，因此自創惜食餐廳，他們表示，使用規格外的蔬菜，並不會節省成本，反倒是要花更多時間去處理食材，但這是一個理想的實踐。

原粹蔬食作創辦人之一柯詩語表示，過去是做烘焙業，但烘焙產品必須吸引顧客購買，一定要準備足夠的庫存量，只要隔夜，客人就不願意購買，即使這烘焙產品並非不能吃，只是因為隔了一夜；若以一家一天3萬營業額的烘焙店來說，有2000元的麵包、烘焙產品都被丟棄了。

原粹蔬食作另一位創辦人簡鉉堼表示，因為原本的公司，沒辦法做這樣的配合，希望大量失產、大量銷售；為了實踐自己的理想，因此後來才轉作了餐廳，客人點了才做，若顧客不吃什麼、或份量太多太少，都可以客製化處理；他表示，也做好產品上的控管，精準進貨下單，降低損耗，每天進貨一定的食材量，賣完再進貨，實務上也進良完整呈現食物的美味，不去皮，全食物運用，比如打完豆漿後的豆渣，還能做成黑糖豆渣鬆餅，搖身一變成甜品。