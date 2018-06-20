放下繁忙工作 尋你專屬的咖啡時光

2018-06-20 14:30 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



台灣愛喝咖啡的人相當多，上咖啡店是再稀鬆平常不過的事，是想安靜獨處、或三五好友相聚，或同事間腦力激盪的最佳去處。近來，人氣咖啡店的新話題不少，不妨暫時放下手邊堆積如山的工作，到咖啡店輕鬆一下！

進駐SOGO忠孝館超過30年的UCC忠孝店，完成改裝REOPEN，特別引進光熱式虹吸沖煮設備，萃取沖泡出極品咖啡。 SOGO╱提供 分享 facebook

UCC忠孝店改裝 光熱式虹吸沖煮咖啡

已進駐SOGO忠孝館超過30年的UCC忠孝店，近日也剛完成改裝REOPEN，特別引進光熱式虹吸沖煮設備，可手工細心萃取沖泡出極品咖啡，還有精心設計的吧檯，在座席就能欣賞到手工沖煮咖啡的過程。

UCC忠孝店此次也特別精選2017年台灣咖啡生豆評鑑特等獎的雲林古坑嵩岳咖啡莊園的咖啡豆，這也是UCC推出阿里山咖啡豆後，再度推出台灣在地咖啡豆販售。餐點部分，主廚特製馬芬和鬆餅，則最具人氣。

重新開幕的UCC忠孝店還增設外帶服務，以及創新的咖啡體驗區，透過專業咖啡師介紹不同風味的咖啡豆，可以讓咖啡愛好者，也親身體驗咖啡沖煮的樂趣。

「快閃咖啡館」。 KIEHL’S╱提供 分享 facebook

KIEHL’S COFFEE HOUSE 周年慶限量餐點

將「肌膚保養」和「咖啡文化」相結合，位於新光三越A11的全球第一家KIEHL’S COFFEE HOUSE，即日起也展開一系列的一周年慶活動，包含：限量餐點、周邊產品、KIEHL’S快閃咖啡館巡迴與同樂會歡慶活動。

限量餐點共三組，包含將 KIEHL’S契爾氏家喻戶曉經典的「金盞花」貫穿整體設計，並結合道地台灣美食「雞蛋仔」的「金盞花明星套餐」；以紐約著名景點自由女神為景、紅絲絨杯子蛋糕搭配覆盆子草莓氣泡飲，口感酸酸甜甜的「紐約經典套餐」；以陽光夏日的蔚藍海灘為主題，紐約起士蛋糕結合蝶豆花柚子氣泡飲，沁透涼感百分百的「涼夏繽紛套餐」。

金盞花拿鐵+金盞花雞蛋仔。 KIEHL’S╱提供 分享 facebook

周邊產品則有「一周年限量版馬克杯」與「一周年環保杯組」。同時，KIEHL’S契爾氏為了讓全台消費者都能品嚐甜點飲品，今年首度推出「快閃咖啡館」巡迴北、中、南活動，並周周推出「KIEHL’S契爾氏同樂會」，只要於活動期間邀請品牌指定對象，情侶、家人、好友或心愛的寵物到訪快閃咖啡館，即可享咖啡買一送一優惠。

路易莎民權西店購置近千本回頭好書，免費提供給在店內消費的民眾看。 路易莎╱提供 分享 facebook

路易莎-民權西店 書香咖啡館

在地最大咖啡連鎖品牌-路易莎的民權西店，不僅飄著咖啡香，更有一般咖啡店少有的濃濃書香氣息；它以圖書館為概念，不僅桌椅位置的規劃宛如圖書館般，還提供便利的插座設備。

三層樓老建築的路易莎民權西店，以老式借還書櫃檯設計咖啡吧，黃光吊燈、暖色系桌椅配上便利的插座，呈現溫暖貼心的閱讀氛圍，三樓還有多功能會議空間，不定期舉辦不同的主題活動、書畫展、小型聚會等，讓咖啡館也有多樣風貌。

值得一提的是，為了推廣閱讀文化，路易莎民權西店更購置近千本回頭好書，免費提供給在店內消費的民眾看，同時也舉辦「以書換包」公益活動，只要捐一本兒童書即贈濾掛咖啡包，路易莎並將協助把這些兒童書捐給家扶中心的孩子。

走進路易莎民權西店不僅可以捐書、看書，更別忘了還可點一杯拿鐵。有「拿鐵王」美名的路易莎，今年歡慶12周年，品牌成立至今，已創作了多達50款拿鐵，是咖啡業拿鐵產量最多的品牌，每年更賣出超過2000多萬杯拿鐵。人氣拿鐵品項包括：莊園拿鐵、澳洲小拿鐵、咖啡拿鐵、小農經典拿鐵、英式紅茶拿鐵、拿鐵咖啡冰沙、焦糖拿鐵、榛果拿鐵、香草拿鐵、橘皮拿鐵、黑糖拿鐵、抹茶拿鐵。