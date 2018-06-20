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包款繡上浮雕 今夏就愛「花團錦簇」

2018-06-20 00:13聯合報 記者楊詩涵╱台北報導

Cath Kidston愛麗絲芳草托特包，售價3,880元。 圖／Cath Ki...
Cath Kidston愛麗絲芳草托特包，售價3,880元。 圖／Cath Kidston提供
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春夏的輕奢包款洋溢著花朵怒放的姿態，COACH已延續多季茶香玫瑰的立體雕飾，進展到早秋加碼鉚釘鑲嵌，Kate Spade的手袋宛如紙藝浮雕，MICHAEL KORS更以小花的嬌俏為包款做裝飾，各種設計讓包款從個性鮮明到花漾女孩各有不同樣貌。

日前英國品牌Cath Kidston推出和迪士尼合作的「愛麗絲夢遊仙境」系列，純白和粉藍色系為主的商品搭配波卡點點，加上親民價格，看起來就是夏天的穿搭配備，其中一只愛麗絲和小雛菊草地的「徜徉芳草」托特包，在具象的圖片元素中鑲嵌立體白色花朵，豐富包款的視覺層次。

MICHAEL KORS Jessa鮮綠色後背包，售價15,700元。 圖／MI...
MICHAEL KORS Jessa鮮綠色後背包，售價15,700元。 圖／MICHAEL KORS提供
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MICHAEL KORS 2018春季系列也是以波卡圓點印花、搭配花邊緹花織物，並且將浪漫延伸到包款，不論是經典MERCER或是新款Bristol，都呈現俏麗的女孩風，以金屬釦眼搭配皮質花朵貼花，可更換式背帶也推出立體貼花款，相當適合夏季戶外活動。

Kate Spade的春夏概念來自橫跨美國的自駕旅行，像是紐澳良的古宅中有花朵綻放、群蝶飛舞，蝴蝶印花成為裙裝上的裝飾，包款則以立體花朵表現，粉裸玫瑰色的Madison Layden Mackie包款，是當下流行的小型側背包，包身以浮誇的立體花朵交織構成，宛如剪紙藝術般靈活生動，白襯衫搭丹寧褲配此包款，即是帥氣又不失甜美的表現。

COACH早秋Dinky包款的立體玫瑰花飾鑲嵌鉚釘，售價23,800元。 圖／C...
COACH早秋Dinky包款的立體玫瑰花飾鑲嵌鉚釘，售價23,800元。 圖／COACH提供
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COACH早在前幾季就推出各式各樣的立體茶香玫瑰花飾包款，在早秋系列更為凸顯不受控的美式自由色彩，將茶香玫瑰晉級為邊緣鑲嵌鉚釘的立體花朵，更有個性，讓花系列的女孩添加微搖滾的風味。

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