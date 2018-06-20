米蘭男裝壓軸秀 奇幻logo豔遇義國風

2018-06-20 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／專題報導



卷褲腳捲起露出腳踝的褲長，是Giorgio Armani本季的特色。 圖／Giorgio Armani提供 分享 facebook

2019春夏米蘭男裝周於6月18日落幕。最後一天壓軸上場的重量級品牌包括義式優雅紳士代表Giorgio Armani，以及與潮流藝術家大玩logo和暗黑風格的Fendi，最後收場的Stella McCartney除了持續以環保材質打造融入運動元素的當代英式設計，更在戶外展場螢幕直播世界盃英國對突尼西亞的比賽，以輕鬆愉快的英式酒吧和世足盃氛圍為本季劃上句點。

在男裝一面倒向潮流與街頭的時代，Giorgio Armani堅持品牌特色，持續將休閒紳士的優雅發揚光大。本季的主題單品是一直予人刻板印象的雙排扣西裝，輕盈淡雅的色調賦予視覺上的輕盈感，而各種意想不到的剪裁則讓雙排扣散發無拘束的休閒感：或是具運動感的束腰夾克、或是沙灘隨意搭配的上衣… 搭配卷褲腳捲起的寬褲，讓義式優雅貫穿整季各種場合的穿搭。

Fendi本季外衣大量運用網眼處理皮革和透明材質。 圖／FENDI提供 分享 facebook

吐出FF Logo舌頭的蛇，是藝術家Nico Vascellari創作的圖案，出現在包款和服裝上。 圖／FENDI提供 分享 facebook

而持續與不同領域藝術家合作的Fendi，此次找來義大利雕塑與表演藝術家Nico Vascellari，本季大玩logo，除了無所不在的FF圖案，Nico Vascellari更巧妙將Fendi錯拼成Fiend（惡魔）、把羅馬Roma刻意改成Amor（愛），而「發福」版的經典FF和蛇、青蛙等圖案也出現在外套和長褲上，並把男裝總監Silvia Fendi和女裝總監卡爾拉格斐化身撲克牌皇后與鬼牌，幽默大膽。外衣更大量運用網眼處理皮革和透明材質，可以直接看到多層次的穿搭，綁帶涼鞋搭配襪子的穿法貫穿整場秀。包款以Peekaboo X-Lite提包為主，和斜背包及腰包互相穿插，潮流感十足。

輕盈淡雅的色調，賦予Giorgio Armani本季視覺上的輕盈感。 圖／Giorgio Armani提供 分享 facebook

睽違米蘭4年的英國設計師Stella McCartney，融合英式西裝剪裁和運動服飾是最大特色：輪廓方正的寬鬆襯衫搭配束腳運動褲、或是田徑外套混搭線條柔軟的西裝褲。事實上，運動服全都是回收塑料，針織衫也是回收重新紡織的喀什米爾毛料，為近年熱門的永續時尚話題做了絕佳示範。