模型車收藏家注意！海神、保時捷⋯ 85度C滿額加購

2018-06-19 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



仿造真實車型比例打造的模型車，向來有一票死忠粉絲，85度C今夏推出「經典車聚」，一次集結保時捷、「海神」瑪莎拉蒂及MINI三個不同品牌典藏汽車模型，以1:34-39比例原廠授權製造，6月21日起消費滿150元即可加價購，全台限量30,000台。星巴克則將於6月22日舉辦「夏季購物日」，杯款、咖啡豆等享85折。

85度C精挑3款經典車款模型，包含義大利瑪莎拉蒂所生產的第一台休旅車Maserati Levante、保時捷經典跑車PORSCHE 911 Carrera S（Type 991）、英國經典三門小車MINI NEW HATCH。三款均由原廠授權製造，比例落在1:34-39，車殼椅合金材質製作、仿真車烤漆，駕駛座及副駕駛座車門皆可開啟，車輪則具迴力車功能。

6月21日起至85度C門市單筆消費滿150元，可以169元加購其中一款模型車，消費滿300元可加購2台，依此類推，全台限量30,000台，每款各10,000輛左右，活動至8月1日止。