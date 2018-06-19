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打破高樓餐廳高定價 「菜な」蕎麥料理平價登台

2018-06-19 21:12聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

今年夏季，台灣日式料理名店再添一家，來自東京澀谷以蕎麥宴席料理為主的「菜な(nana)」，以直營方式來台開設台灣旗艦店­，同時打破高樓景觀餐廳高定價思維，6月20日於微風信義45樓開幕，民眾只要以百元親民價格，即可觀賞101美景、品嘗和食手工料理。

菜な在日本共有6家門市，今年由日本餐飲集團BYO株式會社引進，成立海外第一家分店。菜な引進台灣少見的蕎麥麵為主打料理，帶來最能表現蕎麥麵新鮮度與口感的「二八蕎麥」，以20%北海道產小麥粉，搭配80%高品質的北海道產石磨脫殼蕎麥，再搭配「富士箱根伊豆國立公園」的富士山天然超軟水，呈現蕎麥麵最佳品質。堅持當日新鮮現做供應，帶來「沾」、「拌」、「湯」共近20道不同吃法的健康蕎麥料理。

總料理長稻村建司說，二八蕎麥特殊的麵粉比例，涼拌吃更能吃出蕎麥香氣，同時藉此來傳達日本料理精神。此外，菜な也將日本道地品嚐蕎麥麵的傳統文化帶入台灣，在品嚐完蕎麥麵之餘，提供饕客們燙煮蕎麥的湯汁作為品飲，也可混入蕎麥麵醬汁增加湯汁風味。

6月20日~8月30日開幕期間，菜な每週三、五晚間推出「乾杯101」活動，每人只要1010元，即可一邊觀賞101夜景，一邊享用3款季節限定的日本釀造酒款與3款手工料理組合套餐。

*未成年請勿飲酒*

菜な(nana)

總座位：120位(包廂可容納4~16人)

電話：(02)2758-0777

地點：台北市信義區忠孝東路五段68 號(微風信義45樓)

菜な蕎麥麵每日由師傅現點現作。記者張芳瑜／攝影
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菜な台灣旗艦店。記者張芳瑜／攝影
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海膽鮭魚卵魩仔魚涼拌麵，售價630元。記者張芳瑜／攝影
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特製黑咖哩涮涮鍋套餐(2人份)，售價2,800。圖／菜な提供
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蕎麥宴席套餐，售價1,800。圖／菜な提供
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菜な台灣旗艦店卡布里檯。圖／菜な提供
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