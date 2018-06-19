全球速食業響應環保 減塑、限塑通通來
日前環保署公布草案，正式預告明年7月起將加強限塑，民眾內用飲料將不再提供吸管，包括百貨公司、購物中心、連鎖速食店、公私立學校都在規範之內。對此，速食業者正陸續研擬對策，積極配合政府法規，落實環保。
其中，國際速食業龍頭麥當勞宣布，將自今年九月開始，在英國及愛爾蘭的麥當勞門市停止提供塑膠吸管，改以紙吸管代替。而台灣麥當勞則是將沙拉碗、聖代杯以及透明飲料杯，改用生物可分解之PLA材質容器。而在夏天熱賣的冰炫風產品也換新包裝，自六月中起移除塑膠杯蓋，改用獲得FSC(森林管理委員會)認證紙張製成的一體成形紙杯，杯緣展開時造型有如皇冠的設計感。麥當勞表示，店內原本使用有杯蓋的款式，如果用完，就會陸續改成新款包裝，冰炫風份量也不會因此減少。
另外，新加坡肯德基也在今天宣布，週三(20日)起，國內84間餐廳將停用塑膠蓋與吸管，但仍會為外帶飲料提供塑膠蓋，目的是為了配合公司的「無吸管」環保計劃。對此，台灣肯德基表示，目前並不會同步停用，將依循還保署時程於期限前完成相關規定。而台灣摩斯漢堡則表示，一直以來持續推廣環保概念，鼓勵消費者自備環保杯買飲料，一杯一點的集點活動仍持續進行中，集滿五點可兌換35元飲料一杯。目前也正研擬相關配套措施，未來政策公布後也會全力配合。
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