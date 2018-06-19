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外資大逃殺！股匯雙挫 新台幣重貶1.84角

就是要新鮮感！有的拍有的吃 快閃店也講究複合式概念

2018-06-19 15:18聯合報 記者江佩君╱即時報導

快閃店仍是目前最夯的行銷手法，除了對百貨的商品呈現加快新鮮感，品牌也可透過最低成本測試市場水溫。

日本服飾集團URBAN RESEARCH旗下男女時裝品牌SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 6月20日起

至7月2日在新光三越台中中港店打造期間限定「食衣並行」的複合式店鋪。來自日本的丹寧休閒選品店Right-on今年登台一周年，並展開全台灣快閃店計畫，6月20日起至7月17日，首度於台北SOGO忠孝館六樓快閃登場。

日本服飾集團URBAN RESEARCH旗下男女時裝品牌SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH，設計以「THE WORLD STANDARD FASHION」為概念，提供最新潮流元素的男女裝服飾單品，除了在台中、台北設立實體店鋪外，全球網路商店也於今年4月正式開幕。

今年夏天，SENSE OF PLACE將以前所未有的樣貌及形式，6月20日起至7月2日在新光三越台中中港店10F開設期間限定快閃店。現場以視覺效果呈現野餐風格，並打造拍照趣味空間，並特別與台中知名甜品店「孵雞蛋糕FUJICAKE」合作，於周末時段在店鋪販售限定口味。

Right-on於1980年誕生日本，目前在全日本展店已超過500家。Right-on在SOGO的快閃店，帶來自有原創品牌BACK NUMBER SALASALA輕涼感系列5折優惠、超人氣防潑水丹寧系列以及嚴選品牌Champion系列商品。快閃期間加入Right-on Line@官方帳號，享結帳金額再9折獨家優惠，單筆消費滿3,000元送限量BACKNUMBER托特包一只。

ENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 6月20日起至7...
ENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 6月20日起至7月2日在新光三越台中中港店10F開設期間限定快閃店。圖／摘自IG：SENSE OF PLACE
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SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH在新光三越台中中...
SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH在新光三越台中中港店推出的期間限定快閃店，主打食衣並行的複合式店鋪。圖／摘自IG：SENSE OF PLACE
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Right-on 6月20日起至7月17日，在台北SOGO忠孝館六樓首度快閃登場...
Right-on 6月20日起至7月17日，在台北SOGO忠孝館六樓首度快閃登場。圖／摘自Right-on臉書
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