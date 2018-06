就是要新鮮感!有的拍有的吃 快閃店也講究複合式概念

2018-06-19 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



快閃店仍是目前最夯的行銷手法,除了對百貨的商品呈現加快新鮮感,品牌也可透過最低成本測試市場水溫。

日本服飾集團URBAN RESEARCH旗下男女時裝品牌SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 6月20日起

至7月2日在新光三越台中中港店打造期間限定「食衣並行」的複合式店鋪。來自日本的丹寧休閒選品店Right-on今年登台一周年,並展開全台灣快閃店計畫,6月20日起至7月17日,首度於台北SOGO忠孝館六樓快閃登場。

日本服飾集團URBAN RESEARCH旗下男女時裝品牌SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH,設計以「THE WORLD STANDARD FASHION」為概念,提供最新潮流元素的男女裝服飾單品,除了在台中、台北設立實體店鋪外,全球網路商店也於今年4月正式開幕。

今年夏天,SENSE OF PLACE將以前所未有的樣貌及形式,6月20日起至7月2日在新光三越台中中港店10F開設期間限定快閃店。現場以視覺效果呈現野餐風格,並打造拍照趣味空間,並特別與台中知名甜品店「孵雞蛋糕FUJICAKE」合作,於周末時段在店鋪販售限定口味。