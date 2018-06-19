遠百攜手Edenred 首推餘額型電子禮券

2018-06-19 13:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



遠東百貨即享券主打隨換即享超方便。 圖／遠百提供 分享 facebook 迎接6月百貨年中慶兌點旺季到來，Edenred 攜手國內百貨龍頭遠百（2903）發布多項點數促兌遠東百貨即享券優惠方案，首推餘額型電子禮券，不僅可分次消費秀餘額大幅提升便利性，且聰明轉點隨換即享，預期將讓點數經濟效益再升級。

Edenred 與遠百發布多項點數促兌遠東百貨即享券優惠方案，包括LINE Points、Ticket Xpress 即享券商城、國泰優惠 App、華南銀行等各大紅利點數平台，以紅利點數兌換 「遠東百貨即享券」，即可至全台遠東百貨各館折抵使用。消費者可以搶搭年中慶的優惠活動，發揮點數經濟的效益，並且透過遠東百貨即享券分次使用，創新餘額等功能，做到聰明智慧省荷包消費。

台灣點數經濟每年粗估有50億元的規模，遠百表示，透過Edenred與台灣超過60個知名點數平台的串接，讓消費者可以更方便取得遠東百貨即享券。

遠東百貨即享券涵蓋超過全台11個館共4,521個以上的櫃位，一直是消費者鍾愛的百貨通路，在產品的創新上，遠東百貨即享券支援一券分次兌換並且有餘額顯示功能，省去找零的問題，並支援Apple Wallet 與Google Pay 等行動支付平台及穿戴裝置，更能滿足消費者智慧生活的需求與更聰明方便的行動票券體驗。

Edenred 2017年在台灣發行了將近一千萬張的行動電子禮券，其中以百貨類的成長表現最亮眼，與去年同期相比，百貨類電子券的兌換量成長超過三倍，且平均兌換面額也從500元成長到800元。遠百加入即享券的網絡將更活絡原本就蓬勃的點數經濟，預料電子券的平均兌換面額亦將再攀升。