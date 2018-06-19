日本5大暑假親子旅遊地 沖繩最熱門

2018-06-19 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



暑假即將到來，不少家庭已開始準備海外出遊計畫，日本向來是民眾出國旅遊的首選，樂天旅遊日前公布「日本5大暑假熱門親子旅遊地」，其中，距離台灣最近的沖繩奪得冠軍，擁有紫色夢幻薰衣草風情的北海道居次，第3名至第5名則由千葉縣、靜岡縣及大阪拿下。

1、沖繩─距離台灣最近的海島度假天堂

沖繩距離台灣飛行時間不到兩小時，為許多台灣民眾心目中「說走就走」的海外人氣旅遊地。「美麗海水族館」為沖繩的知名親子景點，可觀賞鯨鯊和蝠魟在水中悠游；還有「玉泉洞」則是日本國內最大規模的鐘乳石洞，附近街道更保有琉球王朝時代的風貌，除了沖繩本島外，石垣島、宮古島等人氣離島也非常適合全家度假造訪。

另外，悠遊卡公司也預計在7月時，將正式與沖繩都市單軌電車(Yui Rail)合作，推出悠遊聯名卡海外應用首例，國人旅遊將更加便利。

2、北海道─薰衣草旺季吸引家庭客

擁有許多大自然壯麗美景的北海道勇奪第2名，從充滿懷舊風情的小樽、北國美食之都札幌，再到擁有世界級百萬夜景的函館，都很適合家庭旅遊。

每年6月下旬至7月為北海道薰衣草盛開的季節，其中被喻為東方普羅旺斯的「富良野」人氣最高，七彩花海無論從哪個角度拍都美如明信片，最適合安排喜愛花草的長輩到此一遊。

3、千葉縣─盡情玩樂園、逛Outlet

位於東京近郊的千葉縣除有剛滿 35 周年的「東京迪士尼度假區」外，還有「船橋安徒生公園」以及今年剛開幕的「千葉Forest Adventure（千葉森林冒險公園）」等親子旅遊景點。另還有 3 座大型Outlet 暢貨購物中心，可一次滿足全家人從休閒娛樂到購物的需求。

4、靜岡─享溫泉、海鮮美食與世界文化遺產風光

靜岡有熱海及伊豆等知名溫泉勝地，還有以海鮮美食聞名的駿河灣及濱名湖，更有列入世界遺產的富士山等景點。

此外，白絲瀑布健行享受大自然的芬多精，非常受到日本都市民眾歡迎；大井川鐵道也以小朋友喜愛的湯瑪士蒸汽火車聞名，為親子行不可錯過的必訪景點。

5、大阪─環球影城新園區少女心爆棚

大阪因為有著環球影城成為日本熱門親子旅遊地，環球影城今年還在園內新設立小黃人與美少女戰士園區，限定的遊樂設施、周邊商品與夢幻套餐更是讓許多遊客少女心爆表，吸引不少卡通迷造訪。