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用湯匙吃珍奶 多功能吸管勺成熱門商品

2018-06-19 11:41經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

不鏽鋼兩用吸管湯匙近期銷售火紅。 圖／momo購物網
不鏽鋼兩用吸管湯匙近期銷售火紅。 圖／momo購物網
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日前環保署公告限塑令擬擴大至塑膠吸管，不僅引起民眾高度討論，也再掀一波環保商機。富邦媒（8454）旗下momo購物網統計，近兩周站上「環保吸管」銷售量較上月同期明顯翻倍成長，環保杯套、環保袋銷售量亦成長約二至三成，顯示此議題已影響民眾的消費行為。

momo摩天商城也觀察，因「珍奶用湯匙吃」引起熱議，環保吸管+湯匙的多功能吸管勺異軍突起，成為近日熱門的環保商品之一。看好環保商機及響應政策，momo購物網即日起推出「環保吸管大集合」活動，不僅全館環保吸管全面下殺88折、環保餐具更下殺三折起。

環保議題近年在國內受到關注，繼年初限制免費提供塑膠袋後，環保署日前預告，自明年7月起限塑令將擴大至塑膠吸管，使得「環保吸管」等商品再掀討論。

momo購物網表示，目前站上環保吸管依使用需求區分粗細、長度、直彎等，材質則大致分為不鏽鋼、玻璃、食品級矽膠及純鈦四種，其中以不鏽鋼及玻璃銷售表現最佳，單周銷售量突破百支。

進一步分析各類材質特色，不鏽鋼特點為耐用、不易摔壞，特殊斜口設計能輕鬆插入飲料封口，但清洗較不容易，部分使用者也較不習慣無傳統吸管的吸吮感；玻璃材質的優點為造型美觀、耐酸鹼、清洗時也較能看到殘餘處，缺點則是容易摔破；而食品級矽膠無毒無味、持久耐用，軟性材質能依使用需求隨意調整直喝彎喝、甚至裁剪長度，不過也因為材質軟，較難插入一般飲料封口；至於純鈦材質重量最輕、不易卡垢、亦為目前公認用於餐具最安全的材質，不過價格也最高，約為其他環保吸管的1倍以上。

momo摩天商城也表示，自限塑令實施以來，站上包含環保提袋、環保杯套、環保餐具及器皿等商品銷售量皆較去年同期翻倍成長，顯示民眾對於環保的認同及重視度提升，加上近日對於環保吸管的討論，也帶動各類環保吸管的買氣。

統計消費者選購時仍以304、316不鏽鋼吸管為主，玻璃材質也有不少擁護者；較特別的是，因「珍奶用湯匙吃」引起熱議，站上一款可當吸管+攪拌棒+湯勺+過濾器的多功能吸管勺成為熱門點閱商品。預估隨著環保議題的發燒，相關商品銷售量可望呈倍數成長。

環保momo購物網

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