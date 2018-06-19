摩天樓、美人魚的下午茶 搶占IG版面

2018-06-19 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱台北報導



又有唯美午茶要打卡了！閨密聚會少不了好取景的View、夢幻療癒甜點，位於台北西區的凱達大飯店6月13日起推出「美人魚下午茶」雙人午茶，板橋Asia 49亞洲料理及酒廊則集結人氣料理，規畫「摩天豪景双人下午茶」，俯瞰雙北高空美景，搶占IG版面。

美人魚雙人下午茶，售價780元+10%。 圖／凱達大飯店提供 分享 facebook

凱達大飯店5樓酒吧每日下午2點半起供應「美人魚下午茶」雙人下午茶，包含9款甜鹹點、水果丁杯及2杯飲品，雙人份780元+10%，活動至9月30日止，8月31日前房客另享75折優惠。

甜點中，「蝶豆花奶凍」以淡香草奶凍為基底，運用蝶豆花天然花青素染出透明感藍，鋪上餅乾粉沙灘、白巧力袖珍帆船，宛如瓶中地中海；另一款「美人魚瑪芬」則是夢幻首選，草莓口味蛋糕擠上粉藍色鮮奶油、撒上珍珠糖，並以比利時33%巧克力製成美人魚尾巴，光看就唯美療癒。

坐擁49樓景觀的Asia 49亞洲料理及酒廊則推出「摩天豪景双人下午茶」，每日下午2點至5點供應，主打餐廳夯料理共6道餐點水果及2份飲品，兩人份650元+10%。

Asia 49亞洲料理及酒廊「摩天豪景双人下午茶」，售價650元+10%。 圖／Asia 49亞洲料理及酒廊提供 分享 facebook

前菜「打拋雞肉凱撒沙拉」、「越南鮮蝦春捲」、「泰式青木瓜沙拉」三選一，主菜則有「泰式蝦捲」、「酥炸起士條佐參巴辣醬」、「韓式牛肉窩窩頭」等選擇，飲料可選美式咖啡、新鮮鳳梨汁、自製香草蘇打三選二，另有多款甜點及水果，美食美景一次擁有。