夏日買車 精品家電大方送

2018-06-19 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ／台北報導



MITSUBISHI COLT PLUS本月特別提供電尾特式型車款，讓消費者以不到60萬的超值價，入主搭配百萬車等級的科技配備。 圖／中華三菱提供 分享 facebook

眾家車廠不約而同選在6月推出精品家電做為贈禮，希望刺激買氣，在夏日競賽搶得先機。

歡慶TOYOTA在台30周年，總代理和泰汽車推出「TOYOTA這夏好神氣」優惠活動，入主國產車就送iRobot旗艦9系列Roomba 960掃地機器人及Braava 380t超靜音拖地機器人。再享全車系最高60萬0%利率分期優惠，及多元化付款專案，月付最低8,800元，讓顧客資金運用更加彈性，各車款搭配政府補助汰舊換新．再省5萬元。

NISSAN則推出「雙禮臨門」購車雙重優惠專案，總價值最高達14萬元，即日起至6月30日止，購車送七大好禮，再加碼飛利浦頂級淨化空氣清淨機。本月來店試乘NISSAN車款，更免費贈送限量NISSAN足球小將遊戲組(市價新台幣480元)一份，數量有限，送完為止。

Honda Taiwan則展開「智領安全 凌駕風雲」體驗安全系列活動。即日起，全國Honda Cars展開全車系月月抽活動，來店試乘抽HITACHI精品家電購物金，最高50,000元，總共110名；入主再抽出萬元加油金，總共200名，共送出2百萬加油金。並同步推出「FIT型動馭先安全版」及「CITY 馭先安全版」，升級安全配備不加價，提供更全面的防護。

中華三菱針對平價小車COLT PLUS推出「電尾特仕型」限時優惠，親民價59.9萬元。而帥氣有型的GRAND LANCER在本月啟動全車系免費升級影音系統方案，從66.9萬起的驚嘆型、豪華型升級歌樂旺8吋觸控影音系統；時尚型、旗艦型升級數位助理-IVY並且全車系加送三合一盲區偵測警示系統，提供消費者用車最周全的安全防護與科技配備。