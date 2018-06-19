調理機 冰飲杯 健康涼飲輕鬆搞定

2018-06-19 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱專題報導



氣溫熱翻了，讓人總是隨時想喝一杯涼飲消暑，不過隨著近來健康意識抬頭，自製健康飲品的趨勢越來越盛行，市面上也推出許多省時省力設計的調理機， 希望顛覆使用者對下廚總是費時費力、手忙腳亂的印象，快速變出清涼健康美味的飲品。

Oster DualPro智慧雙向全能調理機，豪華款(含食物處理器)，建議售價8,990元；經典款，建議售價7,990元。 圖／恆隆行提供 分享 facebook

美國果汁機品牌Oster秉持著健康飲食的理念，於近期推出了「DualPro智慧雙向全能調理機」，內建美國獨家專利智慧雙向刀流科技（Dual-Direction），底部六片刀葉可正反向攪拌，均勻攪拌食材，不僅讓口感更綿密，還可幫助營養成分完美調和；而3.5吋加大不鏽鋼刀頭，不僅能使食材更輕易地被完整均勻攪拌，口感更一致，還可強力擊碎冰塊，製作冰沙也沒問題；而貼心七段智慧預設程式，更讓調理機用途多更多，可一鍵輕鬆完成冰沙、碎丁、醬汁等需求，再搭配兩公升大容量食物處理空間，更讓DualPro智慧雙向全能調理機能輕鬆製作不同種類料理。

magimix多功能食物處理機，3200XL建議售價16,800元、5200XL建議售價22,800元。 圖／恆隆行提供 分享 facebook

另外，法國食物處理機品牌magimix今年初也正式引進台灣，經典商品「magimix多功能食物處理機」最大的特色就是極簡設計且高效多功，一機就能完成剁碎、混和、揉捏、攪拌、乳化、打發蛋白、切片及刨絲等功能，讓製作各種廚房料理更簡單有效率，除了能打果汁、果昔，若再搭配冷壓蔬果原汁組等配件，還可免另外過濾，直接做出最夯的冷壓蔬果原汁。

Corkcicle酷仕客啜飲杯，建議售價1,280元。 圖／恆隆行提供 分享 facebook

夏天除了要有新鮮調製的飲品，當然也要有有型又具有優異保冷力的容器來維持飲品最佳飲用溫度。在IG已被全球使用者瘋狂分享的Corkcicle，除了最當紅的真空保溫瓶之外，因應夏天推出的啜飲杯也是外出使用的時尚好幫手，寬口徑設計，可隨心所欲調製飲料，採用304不銹鋼、具有三層真空絕緣隔熱，可保冷九小時、保溫三小時，有金屬灰、古銅、淨白、土耳其藍、銀河白、玫瑰石英粉、勃根地紅、霧黑等八種亮眼色款可供選擇，搭配易握切面設計可輕鬆握持，橡膠墊圈底座，則可平穩擺放不滑溜，野餐、露營、辦公室、健身房，各種情境皆非常適合使用。

法國特福Travel Mug不鏽鋼隨行馬克保溫杯360ML，建議售價1,599元。 圖／法國特福提供 分享 facebook

而以鍋具知名的法國特福，現在也推出多款適合居家生活、旅行使用的保溫杯壺，Travel Mug不鏽鋼隨行馬克保溫杯系列，產品內裡採18/10雙層不鏽鋼內壁，除了保冷八小時、保溫四小時的強大保溫效果外，最特別的是採上方按壓式開關設計，僅需一根手指就能輕鬆開關，搭配360度環口設計，任何角度都方便飲用。如果沒有要帶出門使用，特福的玻璃保冷瓶系列也是時尚又便利的選擇，運用特殊保冷底盤設計，平時就放在冰箱冷凍庫，那出來安裝在保冷瓶底部，就能在室溫環境長效保冷達四小時，還有全自動翻轉瓶蓋設計，不需打開就能方便取用飲料，用好設計讓生活瞬間清涼舒適。