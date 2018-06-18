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新手也能駕馭 眼妝新貨放膽玩色

2018-06-18 23:35聯合報 記者江佩君／台北報導

植村秀創藝無限眼影各550元。 圖／植村秀提供
植村秀創藝無限眼影各550元。 圖／植村秀提供
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熱情的夏季，大自然的各種鮮明色澤明亮綻放，也是放膽玩色的季節，尤其在眼妝色彩上，不只在眼影上著墨，今夏在眼線、睫毛膏，都充滿奔放明亮的色彩，讓眼神立即閃亮，一筆就有型。

迪奧今夏展現玩色本性，將於七月全新推出「全新迪奧絕對搶眼系列」，迪奧搶眼玩色眼線液，有15款繽紛色選包含漆光、霧光、珠光三種妝效，有亮霧白、俏霧粉、搶眼潮綠、搶眼潮藍、珠光藍、霧紅、霧亮黃等色，眼線筆輕輕一勾，充分表現個人本色，彈性軟絨刷頭駕馭粗細線條，長效持妝配方，主打眼線色彩不暈染，不沾染、超防水，維持色彩鮮明閃耀。

並推出全新迪奧一啾上癮濃密睫毛膏防水版，除了防水經典黑色選，同步推出四款鮮豔霓彩色選，包括搶眼紫、孔雀藍、珊瑚橘，以及豐翹粉，超顯色膏體包覆每根睫毛，根根綻放奔放色彩。

植村秀則以日本水彩畫為靈感，發表全新亮眼水彩眼線筆，推出限量8色，除了黑與棕色外，還包括海水藍、深邃紫、莓果紅、清新粉、蜂蜜橘、天空藍，筆式眼線液搭配全新精密彈性刷頭，細密紮實的筆頭，能精準柔滑地描繪出眼線，也適合彩妝新手使用，高顯色度與獨特防暈染配方，畫出持久的潮流眼妝。

THREE 2018夏限定愛魅瞳液狀眼采筆限定5色各1,200元。 圖／THRE...
THREE 2018夏限定愛魅瞳液狀眼采筆限定5色各1,200元。 圖／THREE提供
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另外，植村秀經典多彩的100色「創藝無限眼影」，推出全新36色絲光與粉霧質地眼影，這回全新添加「超平滑顯色科技」，油脂更少、更薄透更顯色，礦物粉末創新配方，可以用較少的粉體打造更鮮明的眼妝，更能輕鬆上色與玩出混色妝容。

THREE夏限定彩妝也有令人矚目的愛魅瞳液狀眼采筆，夏限定5色則是軍綠、湖水、靛藍、莓果紅等充滿溫柔與個性的女人味，抗暈染配方在表面形成薄膜，可抗汗、皮脂及抗暈染，長效持妝。

眼影植村秀

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