桃園遠百誠品24日再見 uniqlo擴大改變消費

2018-06-18 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園遠東百貨店B1賣場經營14年的誠品書店24日結束經營關門，賣場將改由優衣庫uniqlo（見圖）進駐改裝擴大經營。記者曾增勳／攝影 分享 facebook

桃園遠東百貨店經營14年的誠品書店本月24日熄燈關店，目前進行最後一週促銷活動，桃園遠百決定誠品書店結束後將進行樓層改裝，原賣場240坪將提供優衣庫（uniqlo）擴大經營及引進便利商品、增加禮品專櫃經營模式，該商圈百貨業者今天下午說，誠品結束、遠百改裝，加上統領百貨改裝預定9月轉型生活休閒、娛樂美食開幕，勢將改變桃園火車站前商圈民眾休閒購物習慣。

誠品書店在桃園遠東百貨B1賣場經營至今14年，為桃園火車站商圈目前最久的書店，更是該商圈唯一完整的買書、看書場所，店方打出本周日（24日）結束營業，最後一波九折促銷，24日晚上邀請捲捲頭弦樂四重奏演出後關門。端節假期最後假日，吸引不少愛書民眾前往最後巡禮拍照，愛書的劉小姐說，可惜桃園車站商圈少了書店書香。今後誠品在桃園將剩下桃園台茂店、中壢SOGO店及大江店3家門市。

桃園遠東百貨表示，該店B1誠品書店結束後，賣場240坪空間決定提供優衣庫（uniqlo）擴大改裝經營，由於該店有超市，因鄰近火車站，消費者需要超商、禮品量大，該店將引進便利超商、禮品專櫃改裝，提供消費選購、增加業績，預料優衣庫一年業績可望增加約上億元。