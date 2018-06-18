微風擁抱平權愛 辦趴慶祝彩虹節

2018-06-18 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



每年的六月是「同志驕傲月」，微風打造「微風彩虹節」至今已是第三年，今年微風信義舉再度辦歡樂彩虹節派對活動，有搖滾DJ秀、鮮肉Bounce等活動，以及滿千送百回饋，微風松高則有Hornet Voguing派對。

微風信義主打Rainbow Festival After Party，在6月23日當晚館內有彩虹搖滾DJ show由DJ Teddy帶來搖滾彩虹音樂，以及Rainbow Bounce熱力的舞蹈表演。微風松高今年與男性社群領導品牌Hornet聯手，於6月30日舉辦「微風 x Hornet Voguing 之夜」，在微風松高4F戶外參與頂樓派對，舉辦OTA Vogue及OTA Runway，重回80年代紐約舞場，體驗Ballroom文化和Voguing舞風。

另外，微風信義的MINOSHIN、CALVIN KLEIN、KENZO，以及微風松高ANNY、VIVITIX、SPERRY等品牌也推出彩虹節時尚單品。美食餐飲優惠則有微風信義推出「驕傲盛宴」，TAIPEI 47雙人微醺夜彩虹SHOT、TRINE&ZEN彩虹節套餐、犇鐵板燒彩虹節限定優惠等。

阿舍食堂推出「彩虹古早麵」，6月23日至6月30日期間，在微風信義、微風松高當日單筆消費滿5,000元以上，即贈阿舍食堂「彩虹古早麵」一包，數量有限送為止。