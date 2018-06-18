2018下半年強運秘技 12星座命定商品推薦

2018-06-18 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



許多人愛看星座運勢解析，甚至會搭配幸運小物，就是希望在苦悶的生活中爭取一絲解套的希望，有趣的是，個性不同的風、火、土、水等四象星座就連在藥妝店購物都各有獨特的趨勢，Tomod’s公開四象星座的購物偏好，並邀請星座專家艾莉絲解析12星座下半年運勢及強運小秘技，快來看看你的命定商品是什麼吧！

星座專家艾莉絲指出，2018年木、土、天三星移位，下半年的重要星象包括6月至8月七星逆行，將帶來經濟的變革及錢財花費的轉型；10月至12月搭配金星、水星逆行，職場與情感問題開始拉扯，這些改變都會對12星座帶來不同的影響和運勢。

●火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

火象星座的人多半充滿熱情、非常有個性，因為知道目標所以總是勇往直前、不懼困難。根據Tomod’s門市觀察，火象星座特別喜歡買唇膏，尤其是具有領導能力的獅子座偏愛正紅色唇膏，凸顯霸氣、仗義的一面。

牡羊座下半年適合重新規畫更適合自己的職場舞台，賺錢的機會變多了，切勿盲目跟風；單身者桃花也很旺，記得舒緩壓力與心情。強運小秘技是睡前使用香氛型蒸氣眼罩助眠，睡得香甜才更有精力面對每日挑戰，推薦美舒律蒸氣感舒緩眼罩薰衣草香14枚入，7月4日前特價399元。

獅子座深耕專業硬實力，下半年職場舞台將占有一席之地；家庭、父母和房子是年度主題，有閃戀、閃婚的機會，小心過勞。強運小秘技是適度且有規律的運動習慣，能夠幫助腦內啡分泌，有益排解緊張及壓力，推薦OKUDA清涼舒緩足貼16枚＋4枚組，7月4日前特價特價239元。

射手座在下半年是職場徹底翻身的大好時機，頗受長官青睞，開始務實理財，單身者容易遇上秘密戀情或異國桃花。強運小秘技是辦公室療癒小物，隨時保持儀容整潔也能讓人緣能夠再加分，增加提案成功率，推薦BEAUTYMAKER零油光吸油蜜粉餅，7月4日前特價327元。

●土象星座（金牛座、處女座、魔羯座）

土象星座具有土元素的核心特徵，沉穩、厚重、重視物質生活，做事小心謹慎、非常實際，也是四象星座中，最不愛出門的一群人。Tomod’s門市觀察，土象星座偏愛購買零食和保健食品，尤其金牛座喜愛購買美味零嘴。

金牛座面臨生涯轉型，海外發展有成，合作關係將帶來利多，感情上聚少離多、需用心經營，單身者正緣即將來報到。強運小秘技是定期補充營養保健品，保持最佳體態，讓小別勝新婚、正緣也能一見鍾情，推薦日本味王窈窕元素90粒裝，售價499元、7月4前買1送1。

處女座正財運旺，有利海外事業發展或短期投資，單身者有機會在同學、好友間的聚會中遇見桃花。強運小秘技是選擇適合自己的妝容，換個妝感讓自己煥然一新，提升好感度，推薦KATE凱婷零瑕肌密微霧粉底液，7月4日前特價400元。

摩羯座在工作上可能因獲貴人賞識而被挖角，財運績效亮眼、收入豐厚，感情方面避免冷戰，情緒千萬不要過夜。強運小秘技是情緒不佳時可以吃點零食或看場電影，轉換氣氛有助於負面情緒的排解，推薦卡滋爆米花經典原味，7月4日前特價29元。

●風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

風象星座的人如風一般的不定，邏輯和反應能力突出，熱愛自由、旅行、交朋友，更喜歡新鮮流行的事物。Tomod’s門市觀察，風象星座不論新品有沒有優惠，購買意願都比較高，特別偏愛臉部保養品，天秤座喜歡面膜類，並且不局限於片狀面膜，泥膜、凍膜等也都會嘗試。

雙子座正財運佳，有利重新整頓財務，職場戀情機率高、渴望安定，留意身心壓力。開運小秘技是沐浴後使用紓緩型足貼，緩解足部累積的疲勞，也能更快恢復元氣，推薦PERORIN足底樹液貼片，7月4前特價269元。

天秤座對事業有了徹底改造的計畫，能得到長官貴人的扶持，合作機會多，正財運旺盛，有機會升官加薪；避免吃過多的加工食品。開運小秘技是天天吃蔬果，常保體內新陳代謝，維持良好體態，推薦日本藥健大麥若葉青汁22包，7月4日前特價345元。

水瓶座渴望的社會地位貴人引薦能幫助你成為更有影響力的人，享有正財好運，感情方面有機會接觸名流對象；睡眠不足將對健康產生負面影響。開運小秘技是透過肌膚保養讓自己容光煥發，也能增添自信，推薦雅漾舒護活泉水50ml，售價400元、7月4日前買1送1。

●水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

多愁善感的水象星座性格和喜好往往隨著當時的情緒而變化，他們用感覺來理解世界、注重精神層面的圓滿，因此情感需求一直是他們的第一順位，也偏好待在家裡不出門。Tomod’s門市觀察，許多水象星座愛買日常、居家保養用品，尤其巨蟹座是出名的愛家，喜歡和家人、朋友或另一半窩在家中，最常購買居家用品。

巨蟹座工作上逐漸找到自我定位，表現亮眼，有助拓展人際社交圈，感情方面別因為忙於衝刺事業而冷落了對方，單身者人氣旺盛，渴望找到真愛對象，也可能是異國戀情；留意健康調養。開運小秘技是維持飲食均衡，多攝取維他命B、C群增強體力，推薦澳佳寶B＋C 60錠裝， 售價595元、7月4日前買1送1。

天蠍座職場上合作關係面臨調整，壓力促使快速成長，財運方面下半年有房產貴人運，感情上必須調整彼此共處的模式，單身者桃花運爆棚。開運小秘技是選擇適合的紓壓方式，聽音樂、逛街、踏青、運動等都是不錯的選擇，推薦NARISUP小太陽高效美肌防曬凝乳、噴霧，7月4日前特價329元。