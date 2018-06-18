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再不吃會後悔！停業前必去「最後一次」的3家店

2018-06-18 16:43聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

近來有不少店家傳出因租約到期即將停業的消息，正好適逢端午節放假，不如趁休假帶全家大小或是揪三五好友一起用美食度過歡樂假日。

1.CAPTAIN LOBSTER

曾經風靡一時的龍蝦堡品牌CAPTAIN LOBSTER，開業至今已將近2年，主打獨家的熱龍蝦堡，使用小火將抹上自製溫檸檬奶油的鮮奶土司，以小火慢煎至金黃酥脆，再放入一整隻Q彈鮮甜的加拿大波士頓龍蝦肉，淋上自製龍蝦醬後，再放入烤箱內加熱，風味令人難忘。也因為龍蝦堡「熱」得特別，受到不少消費者歡迎，業者更號稱賣出逾10萬個龍蝦堡。

由於租約即將在8月底到期，CAPTAIN LOBSTER龍蝦堡祭出「買1送2」感恩優惠活動，只要購買加拿大龍蝦堡M或L，加價159元升級薯條及龍蝦濃湯套餐，就免費送加拿大龍蝦堡M及龍蝦套餐各1份，價值相當於500元，每天贈送100份。

地址：台北市信義區松壽路11號B2

2.馥臨港式火鍋

馥臨港式火鍋在6月14日突然於官方粉絲團宣布旗下2家店基隆路通化店、市民大道總店，即將在7月8日、8月5日結束營業，讓不少老顧客直呼可惜，還立刻tag朋友一定要趁關店前再衝一波。

馥臨港式火鍋主打自助無限火鍋，以湯鮮料正精神自許，招牌鍋底是養生花雕湯鍋，也是不少網友的心頭好。另有經典港式口味香菜皮蛋湯、胡椒豬肚湯等。此外，配料則推薦香港師傅製作醉雞、手工蝦漿及花枝丸、現包雲吞等。

地址：台北市大安區基隆路二段128號2樓之2

3.Trattoria di Primo

經營已經有10年的Trattoria di Primo餐酒館復興店，於6月14日早上貼文以「謝幕」為題，並宣布租約到期，即將在6月30日正式結束營業。看到消息後，有不少網友表達不捨情緒，甚至直說「要哭了！」

Trattoria di Primo店內提供有義大利麵、燉飯等代表性義式餐點，並也有多項地方性特色料理，單品售價約300～700元起，亦提供有氣泡酒、紅白酒供顧客搭配。雖然還有大直店會繼續開著，但已10年的Trattoria di Primo，有不死忠顧客，若想抓住回憶的最後尾巴，就趕緊趁假日再去吃一波吧！

地址：台北市復興南路一段107巷14號1樓

租約即將在8月底前到期，CAPTAIN LOBSTER龍蝦堡祭出「買1送2」感恩...
租約即將在8月底前到期，CAPTAIN LOBSTER龍蝦堡祭出「買1送2」感恩優惠活動。圖／摘自CAPTAIN LOBSTER粉絲團
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Trattoria di Primo復興店將於6月30日落幕。圖／取自Tratt...
Trattoria di Primo復興店將於6月30日落幕。圖／取自Trattoria di Primo復興店粉絲團
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Trattoria di Primo店內供應有披薩、義大利麵等義式餐點。圖／取自...
Trattoria di Primo店內供應有披薩、義大利麵等義式餐點。圖／取自Trattoria di Primo復興店粉絲團
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馥臨港式火鍋即將走入歷史。圖／摘自馥臨港式火鍋粉絲團
馥臨港式火鍋即將走入歷史。圖／摘自馥臨港式火鍋粉絲團
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火鍋加拿大
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