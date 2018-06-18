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昌珉捧場PRADA大秀 新銳品牌點亮米蘭男裝周

2018-06-18 16:25聯合報 記者曾智緯╱即時報導

米蘭男裝周時序來到第3日，藉由新銳品牌MSGM、SUNNEI的觀點，為這略為沉悶的時裝周，注入了一股新活力。

MSGM的這一季，簡單來說就是設計師Massimo Giorgetti的童年投射，他用這系列服飾，來回顧了在他成長時期亞得里亞海濱城鎮Rimini的夏季風情。於是他借用了義大利著名的的維他命品牌Logo轉化成，帶有80年代風格的霓虹燈色調，和鮮豔花卉圖騰。而又因為Rimini又以出產高檔針織衫聞名，因此2019年春夏系列中，除了襯衫之外，最大宗的單品就是針織衫。

本季的MSGM不只是具有復古的度假風格，設計師還運用了美國攝影師Roger Minick招牌的「觀光客」系列照片，轉化成服裝上的圖案；以及風靡一時的日本動漫「勝利女排」的主角們都成了Massimo Giorgetti所懷念的往事。

Miuccia Prada表示「我試著以年輕的方式來展現優雅」，這也就是明年春夏品牌男裝的設計主軸。即使設計中有運動休閒鞋，對PRADA而言，要年輕化並不代表要向街頭服飾靠攏。因此，全新的男裝中，如層疊的高領針織衫、每件服裝上都有的方型Logo塑膠片，都是對泛街頭化的反諷。性感也是這一季的概念之一，所以能在其中看到膝上短褲，搭配了略為合身剪裁的外套和法式襯衫，古怪裡帶有造型上的趣味。

雙人設計師Simone Rizzo和Loris Messina則在米蘭天際線的襯托下，展示了SUNNEI最新一季系列。從漁夫帽跟貫串整個服裝的連身工作服來看，戶外休閒的主題就呼之欲出了。設計師們利用灰藍色、淡黄色、天空藍和薰衣草紫，以及磚紅色帶出「自然風光」，同時透過條紋夾克以及方形剪裁外套，凸顯出男裝功能性時，也體現了洗鍊的風格。實穿性的連帽衫以及夏季海洋風格單品，則易於在這個夏季裡混搭其他服裝，同時穿出層次感。

休閒運動衫的印花來自80年代風靡一時的動漫「勝利女排」，凸顯了出MSGM的復古情...
休閒運動衫的印花來自80年代風靡一時的動漫「勝利女排」，凸顯了出MSGM的復古情懷。圖／美聯社
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三角泳褲換搭螢光綠寬鬆襯衫，不停的展示了本季MSGM的男裝靈感源自80年代氛圍。...
三角泳褲換搭螢光綠寬鬆襯衫，不停的展示了本季MSGM的男裝靈感源自80年代氛圍。圖／美聯社
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濃濃的海濱城市度假風格，是MSGM年春夏男裝系列的設計主軸之一。圖／美聯社
濃濃的海濱城市度假風格，是MSGM年春夏男裝系列的設計主軸之一。圖／美聯社
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MSGM的這一季，就是設計師Massimo Giorgetti的童年投射，他用這...
MSGM的這一季，就是設計師Massimo Giorgetti的童年投射，他用這系列服飾，來回顧了在他成長時期亞得里亞海濱城鎮Rimini的夏季風情。圖／美聯社
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東方神起的昌珉以黑、白色搭配造型，現身PRADA春夏男裝秀場。圖／PRADA提供
東方神起的昌珉以黑、白色搭配造型，現身PRADA春夏男裝秀場。圖／PRADA提供
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條紋拼接幾何色塊的連帽休閒衫，讓SUNNEI的系列帶有時髦感同時兼具實穿性。圖／...
條紋拼接幾何色塊的連帽休閒衫，讓SUNNEI的系列帶有時髦感同時兼具實穿性。圖／美聯社
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SUNNEI利用灰藍色、淡黄色、天空藍和薰衣草紫，以及磚紅色帶出「自然風光」。圖...
SUNNEI利用灰藍色、淡黄色、天空藍和薰衣草紫，以及磚紅色帶出「自然風光」。圖／美聯社
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PRADA以膝上短褲，搭配了高領印花針織衫，古怪裡帶有造型上的趣味。圖／美聯社
PRADA以膝上短褲，搭配了高領印花針織衫，古怪裡帶有造型上的趣味。圖／美聯社
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PRADA本季男性包款造型以可上肩的中小型皮革扁包為主，搭配上全新的概念的LOG...
PRADA本季男性包款造型以可上肩的中小型皮革扁包為主，搭配上全新的概念的LOGO。圖／美聯社
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東方神起的昌珉以黑、白色搭配造型，現身PRADA春夏男裝秀場。圖／PRADA提供
東方神起的昌珉以黑、白色搭配造型，現身PRADA春夏男裝秀場。圖／PRADA提供
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米蘭義大利
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