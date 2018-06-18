昌珉捧場PRADA大秀 新銳品牌點亮米蘭男裝周

2018-06-18 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



米蘭男裝周時序來到第3日，藉由新銳品牌MSGM、SUNNEI的觀點，為這略為沉悶的時裝周，注入了一股新活力。

MSGM的這一季，簡單來說就是設計師Massimo Giorgetti的童年投射，他用這系列服飾，來回顧了在他成長時期亞得里亞海濱城鎮Rimini的夏季風情。於是他借用了義大利著名的的維他命品牌Logo轉化成，帶有80年代風格的霓虹燈色調，和鮮豔花卉圖騰。而又因為Rimini又以出產高檔針織衫聞名，因此2019年春夏系列中，除了襯衫之外，最大宗的單品就是針織衫。

本季的MSGM不只是具有復古的度假風格，設計師還運用了美國攝影師Roger Minick招牌的「觀光客」系列照片，轉化成服裝上的圖案；以及風靡一時的日本動漫「勝利女排」的主角們都成了Massimo Giorgetti所懷念的往事。

Miuccia Prada表示「我試著以年輕的方式來展現優雅」，這也就是明年春夏品牌男裝的設計主軸。即使設計中有運動休閒鞋，對PRADA而言，要年輕化並不代表要向街頭服飾靠攏。因此，全新的男裝中，如層疊的高領針織衫、每件服裝上都有的方型Logo塑膠片，都是對泛街頭化的反諷。性感也是這一季的概念之一，所以能在其中看到膝上短褲，搭配了略為合身剪裁的外套和法式襯衫，古怪裡帶有造型上的趣味。