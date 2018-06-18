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吳速玲秀最新包款配潮鞋 向宇宙下訂單想去度假啦

2018-06-18 15:12聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

速玲媽咪在社群秀出度假裝，雖然端午連假時而飄雨，但涼爽的天氣正適合小旅行。這款她口中的「夏天就是要大容量包款」來自DELVAUX的全新包款，並且是品牌首度推出托特包，吳速玲搶頭香率先搭出帥氣休閒裝。

她在臉書喊話「帶我去度假啦！度假包都準備好了」，而且她去過沙珠灣，加碼問白沙灣是否還有特別的秘境，以及北部海邊還有推薦嗎？她寫著「過幾天海邊見啦」，不知是否有機會看到她的清涼穿搭。她肩上的DELVAUX包款內裡是防水布料，不滲透到外袋，是2018夏季全新D to D托特包，可手提也可肩背，手提把為碳纖維製成，運用品牌的D字logo設計；包款配有粒紋皮革背帶，和手提把一體成型，手提時可將背帶隱藏袋中，肩背時手提把則垂墜於包身兩側，簡約且實用。

D to D以兩種顏色組合，經典的松木棕搭配象牙白相當低調，夏日風情的太陽黃搭配帝國綠橫條紋，則悠閒活潑，雖是托特包款但仍承襲品牌的精湛工藝，例如纖維染色需耗時四個星期、帆布編織則需時三周，全程都在法國製造，有2種尺寸可供選擇；此包款優雅而簡約，適合搭配棉麻、刺繡的浪漫系服裝，吳速玲選搭最新的Vetements X Reebok聯名款全白Sock Runner襪鞋，高筒襪套搭配針織鞋身外，還寫了左、右腳的LEFT、RIGHT字樣，相當新潮。

吳速玲拎著DELVAUX的D to D包款，搭配Vetements X Reeb...
吳速玲拎著DELVAUX的D to D包款，搭配Vetements X Reebok聯名款全白Sock Runner襪鞋。圖／取自臉書
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D to D太陽黃編織手提肩背包，售價105,100元（大）、83,300元（中...
D to D太陽黃編織手提肩背包，售價105,100元（大）、83,300元（中）。圖／DELVAUX提供
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D to D松木棕編織手提肩背包售價105,100元（大）、83,300元（中）...
D to D松木棕編織手提肩背包售價105,100元（大）、83,300元（中）。圖／DELVAUX提供
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吳速玲背著DELVAUX的D to D包款，搭配Vetements X Reeb...
吳速玲背著DELVAUX的D to D包款，搭配Vetements X Reebok聯名款全白Sock Runner襪鞋宣示想要度假的心情。圖／取自IG
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D to D松木棕編織手提肩背包，售價83,300元。圖／DELVAUX提供
D to D松木棕編織手提肩背包，售價83,300元。圖／DELVAUX提供
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D to D松木棕編織大款手提肩背包，售價105,100元。圖／DELVAUX提...
D to D松木棕編織大款手提肩背包，售價105,100元。圖／DELVAUX提供
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DELVAUX的D to D包款可手提，也可肩背。圖／取自臉書
DELVAUX的D to D包款可手提，也可肩背。圖／取自臉書
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D to D太陽黃編織手提肩背包中型，售價83,300元。圖／DELVAUX提供
D to D太陽黃編織手提肩背包中型，售價83,300元。圖／DELVAUX提供
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吳速玲拎著DELVAUX的D to D包款，搭配Vetements X Reeb...
吳速玲拎著DELVAUX的D to D包款，搭配Vetements X Reebok聯名款全白Sock Runner襪鞋。圖／取自臉書
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D to D太陽黃編織中款手提肩背包，售價83,300元。圖／DELVAUX提供
D to D太陽黃編織中款手提肩背包，售價83,300元。圖／DELVAUX提供
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