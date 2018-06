吳速玲秀最新包款配潮鞋 向宇宙下訂單想去度假啦

2018-06-18 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



速玲媽咪在社群秀出度假裝,雖然端午連假時而飄雨,但涼爽的天氣正適合小旅行。這款她口中的「夏天就是要大容量包款」來自DELVAUX的全新包款,並且是品牌首度推出托特包,吳速玲搶頭香率先搭出帥氣休閒裝。

她在臉書喊話「帶我去度假啦!度假包都準備好了」,而且她去過沙珠灣,加碼問白沙灣是否還有特別的秘境,以及北部海邊還有推薦嗎?她寫著「過幾天海邊見啦」,不知是否有機會看到她的清涼穿搭。她肩上的DELVAUX包款內裡是防水布料,不滲透到外袋,是2018夏季全新D to D托特包,可手提也可肩背,手提把為碳纖維製成,運用品牌的D字logo設計;包款配有粒紋皮革背帶,和手提把一體成型,手提時可將背帶隱藏袋中,肩背時手提把則垂墜於包身兩側,簡約且實用。