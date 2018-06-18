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全球名流爸媽追捧 Cybex天使系列快閃微風信義

2018-06-18 12:36經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

德國頂級奢華推車品牌Cybex近日於微風信義開設pop-up store，旗下「Cherubs天使聯名」系列商品也由微風集團旗下代理的童裝精品babyMADISON為亞洲首賣的唯一通路。

Cybex by Jeremy Scott Cherubs天使系列，由美國鬼才設計師Moschino創意總監Jeremy Scott操刀，他以幽默的方式詮釋Jeremy Scott的個人特色，如邱比特、金錢符號，當然還有他的指標性符號-金色翅膀，大膽又令人興奮的色彩搭配，已在全球掀起不少名流爸媽們的追捧。

Cherubs天使系列也完整呈現在Cybex 旗艦商品Platinum 的所有款式中，包含了最受時尚父母中意的豪華嬰兒推車款 - Priam 及Mios。

babyMADISON指出，這兩款頂級推車，除了本身功能完整，設計上周詳的考慮到父母及嬰兒的需求，座椅可輕鬆換向，在新生兒時期座椅面對父母，讓父母可全心關注嬰兒，而在幼兒時期，座椅面向外，滿足學步兒對世界的好奇之心。

此外，也能輕鬆轉換三種不同的旅行方式，讓父母依照家庭需求做出最好的選擇。其中，Mios還是一款特別為亞洲研發的推車，座椅透氣網狀布的設計，更合適台灣夏季悶熱的天氣。

另外，CYBEX CLOUD Q 則是新手父母詢問度最高的新生兒提籃，可傾斜平躺座椅設計，讓寶寶在離開行車後的旅行途中，亦能維持平躺的姿勢。CYBEX YEMA 揹巾則是一款既別緻又具有流行感的新生兒揹巾，多種細緻的設計，也提供寶寶臀部健康發展的安全度。

全球最具時尚影響力的Chiara Farragni選擇CYBEX by Jere...
全球最具時尚影響力的Chiara Farragni選擇CYBEX by Jeremy Scott Cherubs 給她的寶寶LEONE。 微風/提供
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