90後女星裸肌街拍沒在怕 全靠第一支入手保養品

2018-06-18 11:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



90後女星青春無敵，就是「我行我素」。保養品牌SK-II近日加碼第二彈放送，推出由有村架純、春夏拍攝的2支60秒貼身實錄無底妝裸肌廣告片，地點選在東京與上海高樓林立的都會喧囂場景，與不施脂粉、肌膚無修圖的無底妝裸肌畫報做對比，細膩呈現2位代言人的真實美麗及我行我素態度，希望能鼓舞世界上更多女性，擁抱自然的裸肌之美。

SK-II表示，有村架純是日本實力派女星，已擔任SK-II代言人二年，這次首度無底妝上鏡，由Magnum Photos旗下名攝影師Christopher Anderson及Jim Goldberg掌鏡拍攝無底妝畫報。為突顯#BareSkinProject的初衷，毫不修飾的將喧鬧街頭巷弄、車水馬龍喇叭聲喧囂的天橋、高樓天台等你我身處的都會場景入鏡，與簡單純淨的裸肌作對比，貼身補捉有村自然流露的興奮、疑惑與驕傲情緒，呈現自然不造作的一面。

面對第一次無底妝裸肌廣告片的拍攝，有村架純說道：「這個挑戰對我來說幾乎是不可能的任務，其實我很緊張，因為我不敢不上妝就出門，老實說，我有點擔心，拍攝前我天天用青春露濕敷，拍攝當天早上，一起床就濕敷青春露，在窗台前做瑜珈。」

天才影后春夏則說，「大多時候，我們都是靠粉飾自己度過每一天。素顏是大勢，很多人都在做，但大多是偽素顏，並沒有真正卸去防備，或是臉上的妝容，也沒有打開自己去面對他們在做的事情。」