繼承匈牙利家族溫泉精華 彼得羅夫推溫感膜、秘泉霜

2018-06-18 11:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



相傳自古羅馬時期，匈牙利即盛行溫泉文化，在匈牙利甚至還流傳著一句俗諺「隨便你打井，最後都會挖出溫泉」，將近70%國土底下都蘊藏豐富的溫泉，匈牙利可說是全世界擁有最多溫泉的國家，同時，匈牙利的土壤也因為蘊含豐富的礦物質及微量元素，也讓這塊土地孕育出富含養分的植蔬，而其家族在匈牙利擁有溫泉資源的PETERTHOMASROTH（彼得羅夫）也透過最新科技萃取，將礦物和植蔬精華，融入保養品中。

值得一提的是，彼得羅夫家族在匈牙利擁有的秘境溫泉，還是位於喀爾巴阡山谷，號稱「地表最薄之處」湧出的青春秘泉，這古老且富含礦物質的泉水，有助滋養及滋潤肌膚。

PETERTHOMASROTH（彼得羅夫）全新匈牙利秘泉系列，共有「青春溫感面膜（溫感膜）」和「青春乳霜（秘泉霜）」二款新品。

PETERTHOMASROTH（彼得羅夫）產品經理文上瑜指出，其中「青春溫感面膜（溫感膜）」結合的是智慧溫感保養法，一般成人平均膚溫約30℃~33℃，一旦膚溫降低將使皮脂腺分泌減弱、防禦力下降低、肌膚循環代謝減慢、膚況失衡等問題產生，也曾有護膚專家說，肌膚表皮溫度上升1，對保養成分的吸收速度就會增加10倍，溫感膜便是藉由這樣的概念，適度增溫打開毛孔，深層清除髒汙與多餘油脂，同時也提升保養吸收力。

同時，PETERTHOMASROTH（彼得羅夫）溫感膜也添加有，向日葵、月見草、桃子、杏仁、玫瑰果籽油、石榴、接骨木、荷荷巴油、橄欖、乳木果等複合植萃。敷過之後，文上瑜形容「就像泡過溫泉般」。

匈牙利秘泉系列另一款「青春乳霜（秘泉霜）」，PETERTHOMASROTH（彼得羅夫）則是師法「嫩芽療法」，特別取自有青春之樹美名的山毛櫸嫩芽精華，透過釋放嫩芽能量，提升肌膚生命力。