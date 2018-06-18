擁有日式極簡美學又平價 五款家電一次買齊萬元有找
日式極簡美學的設計風格，深受台灣人喜愛，看準這股風潮，群光電子與日本傳統藝匠美學品牌「amadana」合作開發「ONE amadana」品牌系列家電，6月在台上市。
「ONE amadana」品牌系列家電訴求舒適的生活不需要過多的東西裝飾；以一人到一個小家庭所需的家電為原則，在開發新產品的過程中，從極簡設計著手並講究細節。
系列產品多以極簡俐落的黑白外型來呈現，而各產品的操作介面也排除掉一切不需要的資訊，使的介面更容易理解，操作上也更趨於直覺、俐落。更重要的是，ONE amadana全系列對於小家庭亦或是學生族群極為友善，能夠讓所有消費者輕鬆購入，毫無負擔的享受純正日式血統的系列設計。
ONE amadana系列商品包含：微波爐、烤箱、電飯鍋、電磁爐、快煮壺，皆專為小家庭適合的容量設計；其中微波爐採用最適一人生活的17公升大小、烤箱設計相當節省空間，且搭載了自動控溫器使用上更為安全、電飯鍋擁有8種煮飯方式的多功能介面，也配上「2.5公釐銅鍍極厚內鍋」、電磁爐使用靜電式觸控的全平面高質感玻璃設計，且具有大火快速料理的快炒機能、快煮壺則是擁有易於控制出水量的壺嘴造型，也具備1200瓦高出力加熱功率。
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