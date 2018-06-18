擁有日式極簡美學又平價 五款家電一次買齊萬元有找

2018-06-18 11:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



日式極簡美學的設計風格，深受台灣人喜愛，看準這股風潮，群光電子與日本傳統藝匠美學品牌「amadana」合作開發「ONE amadana」品牌系列家電，6月在台上市。

「ONE amadana」品牌系列家電訴求舒適的生活不需要過多的東西裝飾；以一人到一個小家庭所需的家電為原則，在開發新產品的過程中，從極簡設計著手並講究細節。

系列產品多以極簡俐落的黑白外型來呈現，而各產品的操作介面也排除掉一切不需要的資訊，使的介面更容易理解，操作上也更趨於直覺、俐落。更重要的是，ONE amadana全系列對於小家庭亦或是學生族群極為友善，能夠讓所有消費者輕鬆購入，毫無負擔的享受純正日式血統的系列設計。