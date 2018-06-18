任賢齊Out！藍正龍聯手吳鏮仁代言星辰表

2018-06-18 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



去年開始，星辰表（Citizen）在男表部分首度採用雙代言人的作法，邀請了任賢齊和吳鏮仁一同詮釋品牌精神。而今年星辰表則延續同樣方式，不過由藍正龍取代了任賢齊，繼續與吳鏮仁同框拍攝形象短片。

藍正龍在拍攝廣告的花絮中也提到，近期在拍攝新的電影作品，而能成為品牌的代言人，他表示「以前就常看Citizen的廣告，但沒想到他們會找我，所以很開心啊！」並認為能代言男表是一種象徵，也是工作上的里程碑。而今年品牌再度與吳鏮仁續約合作，他則說「很榮幸，如果第二年人家願意再找你，就是對你在演員工作上的肯定」，兩人雖然不曾在戲劇上有過合作，但因為星辰表的緣故，讓他們首次同框。形象廣告以荒野為背景，打造男人公路旅行的浪漫，並藉由一黑一白的穿著、一沉穩一瀟灑的氣質，展現品牌Better Starts Now的概念。