任賢齊Out！藍正龍聯手吳鏮仁代言星辰表
去年開始，星辰表（Citizen）在男表部分首度採用雙代言人的作法，邀請了任賢齊和吳鏮仁一同詮釋品牌精神。而今年星辰表則延續同樣方式，不過由藍正龍取代了任賢齊，繼續與吳鏮仁同框拍攝形象短片。
藍正龍在拍攝廣告的花絮中也提到，近期在拍攝新的電影作品，而能成為品牌的代言人，他表示「以前就常看Citizen的廣告，但沒想到他們會找我，所以很開心啊！」並認為能代言男表是一種象徵，也是工作上的里程碑。而今年品牌再度與吳鏮仁續約合作，他則說「很榮幸，如果第二年人家願意再找你，就是對你在演員工作上的肯定」，兩人雖然不曾在戲劇上有過合作，但因為星辰表的緣故，讓他們首次同框。形象廣告以荒野為背景，打造男人公路旅行的浪漫，並藉由一黑一白的穿著、一沉穩一瀟灑的氣質，展現品牌Better Starts Now的概念。
而藍正龍、吳鏮仁在新的廣告所配戴的F990光動能GPS衛星對時表，亦是Citizen今年於巴塞爾鐘表展上曝光的新品。承襲了F900系列的精準功能，但分針和時針的運轉速度增加了一倍，有賴於搭載了F990的機芯，而且接收衛星訊號比起前一代更快。整體外觀靈感源自火箭引擎，提供了象徵極光的黑綠相間表盤，以及帶有軌道式設計的黑色表圈配置，表殼採用輕量的超級鈦製成，相對於原始型號的陶瓷材質，更為纖薄，配戴感也更舒適。配有感光亮度等級指示，通過感應表面的光強度，顯示出當下環境光源強弱，共分為7級，配戴者可隨時了解充電條件是否良好。
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