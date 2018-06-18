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暑假親子去哪兒？宜蘭瘋玩足球、瑪利歐、太空雷射

2018-06-18 13:14聯合晚報 記者嚴雅芳／台北報導

長榮鳳凰酒店（礁溪）提供22坪大空間，讓孩子爬跳都很自在。 長榮鳳凰酒店（礁溪）...
長榮鳳凰酒店（礁溪）提供22坪大空間，讓孩子爬跳都很自在。 長榮鳳凰酒店（礁溪）／提供
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迎戰暑假期間的親子市場，宜蘭今夏十分熱鬧。長榮鳳凰酒店（礁溪）啟動新設施「太空雷射迷宮」、「兒童攀岩場」為暑假親子假期增加話題；宜蘭力麗威斯汀酒店舉辦魔力兒童足球賽，要讓大、小朋友FUN鬆足球樂。礁溪寒沐酒店特別與任天堂Switch合作，加價可升等入住限量的主題客房，瘋玩瑪利歐系列遊戲。

長榮鳳凰酒店（礁溪），今年6月起新增「太空雷射迷宮」、「兒童攀岩場」兩項遊憩新設施，在以「水」為主題的話題外，增添豐富的室內互動娛樂。太空雷射迷宮以太空艙為故事開端，讓體驗貴賓置身實境。每一個光束的曲折，都考驗著體驗者的柔軟度與耐力。雷射空間內共有數十道光束，強調個人或團體競賽時的趣味程度與合作力，而非考驗難度。

礁溪寒沐酒店攜手日本任天堂Switch打造「瑪利歐主題客房」，凡加價1200元即可升等入住，房間提供Switch遊戲機、瑪利歐系列遊戲片與瑪利歐系列桌遊，並限量贈送任天堂紀念禮品，帶給親子不一樣的住房體驗。

宜蘭力麗威斯汀推出一系列魔力瘋足球慶祝活動，在飯店休閒中心的活動團隊帶領下讓小朋友透過歡樂有趣的方式認識簡易的足球規則。遊戲過程中，老師拿出紅、黃牌時，即代表有犯規的行為發生喔。此外，一連串的闖關活動，讓小朋友們一起盡情歡樂的踢球、盤球，在遊戲中健康的運動。

宜蘭綠舞觀光飯店園區的親子抬神轎活動，讓住客體驗道地的日式文化。 宜蘭綠舞觀光飯...
宜蘭綠舞觀光飯店園區的親子抬神轎活動，讓住客體驗道地的日式文化。 宜蘭綠舞觀光飯店／提供
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太空足球親子
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