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FUN暑假！ 宜蘭賞鯨、大嗑海鮮首選 新飯店搶客

2018-06-18 13:14聯合晚報 記者嚴雅芳／台北報導

礁溪寒沐酒店推出龜山島賞鯨之旅。 礁溪寒沐酒店／提供
礁溪寒沐酒店推出龜山島賞鯨之旅。 礁溪寒沐酒店／提供
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暑假要到了，宜蘭不僅進入賞鯨旺季，同時，臨南方澳漁港，也是大嗑海鮮的首選，加上好玩的童玩節將登場，每年皆是暑假國旅的一大亮點。而宜蘭近年在大型集團的進駐下，也不再僅是民宿的天堂，不少新飯店主打更完善的休閒設施、加上高檔美食，並祭出優惠專案，準備夏季搶客大作戰。

宜蘭綠舞觀光飯店今年3月正式開幕，四面環景，整體設計採現代簡約的風格。 宜蘭綠舞...
宜蘭綠舞觀光飯店今年3月正式開幕，四面環景，整體設計採現代簡約的風格。 宜蘭綠舞觀光飯店／提供
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宜蘭綠舞國際觀光飯店由國內四維航運投資，是其進軍飯店產業的代表作，並在今年3月正式開幕。綠舞觀光飯店以日式造景庭園與航海行程形成創新特色，加上「寧靜高雅」的品牌個性，不論在餐飲、住房、園區皆展現獨特的特色。

迎戰開幕後首個夏天，綠舞國際觀光飯店祭出線上旅展限時優惠4.2折起，且住房暑假平日不加假。於暑假期間入住的顧客，還可免費享用正宗的在地美食花生捲冰淇淋，以及園區的親子抬神轎活動，周末更有趣味競賽，要讓住客體驗最道地的日式文化。

餐飲部分，綠舞國際觀光飯店推出全新一季舞饌日料心舞會席，主打南方澳直送新鮮漁貨，品嘗產地獨有的大海鮮甜。葛瑪蘭豬結合宜蘭在地時令蔬果，完美呈現食材青鮮滋味，一連八道特色宴席料理。

去年11月才開幕的礁溪寒沐酒店是寒舍餐旅集團旗下第一家度假型飯店，今夏以「沐水悠夏」為主題，推出雙人住房專案折扣約4折起，並以盛夏沁涼的自然元素「水」為核心，規劃系列季節活動。包括早鳥優惠贈送賞鯨船票2張，可遨遊龜山八景體驗湖光山色的生態巡禮。另規劃兩款水上行程「龜山島賞鯨之旅」與「月眉坑30米瀑布SPA探險」皆有提供房客優惠價。

去年第2季開幕的宜蘭力麗威斯汀度假酒店則看好世足商機，6月15日至7月15日期間以「2018魔力瘋足球」為主題，推出一泊二食住房專案9,999元起，內容含知位西餐廳自助式早餐及晚餐、「魔力瘋足球」雙人豪華美食拼盤及飲品，還有大朋友小朋友一起玩的「魔力兒童足球賽」活動門票兩張。

此外，力麗威斯汀度假酒店今夏推出「生態小綠舟」，在一覽無遺的生態池中，由團隊解說及示範，住客可以親自划著獨木舟悠遊，感受獨木舟的魅力。

賞鯨足球
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