樂扣樂扣 引進韓國輕時尚品牌P&Q

2018-06-18 13:47 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



「北歐愜意」和「韓劇時尚」的生活風潮興起。看好台灣的輕時尚生活，保鮮盒品牌Lock&Lock樂扣樂扣今年再展新事業版圖，不僅成立樂扣樂扣生活館，也引進韓國輕時尚品牌P&Q，從保養、彩妝到居家生活用品一應俱全。另一北歐丹麥的生活品牌bodum也從咖啡領域跨足廚房小物。

韓風輕時尚品牌P&Q全品項商品價格69元~499元，由韓國總部上百位設計師設計，以輕巧外型及亮麗馬卡龍色系搶攻小資族及年輕夫妻的眼球，明星商品包括：韓星必備透明化妝收納、韓劇泡麵鍋以及比代購便宜的半半霜。樂扣樂扣北、中、南九家門市未來都將引進Lock&Lock、P&Q、Travelzone三大品牌商品，每年要拓展三間店，同時也將與大型連鎖通路合作成立P&Q店中店。

樂扣樂扣在南、北各有旗艦店，一個在高雄統一夢時代購物中心，另一個則在秀泰生活樹林店，為慶祝南、北同步盛大開幕，7月1日前購買限時限量商品最低折扣三折起。

bodum除了原本就深受台灣品味人士喜愛的POUR OVER手沖咖啡濾壺及PAVINA雙層玻璃杯外，廚房小物系列中則以拿下德國紅點設計大獎的BISTRO麵包盒最具人氣，兼具俐落設計與便利功能，麵包盒的竹製上蓋更具有三用功能：儲物上蓋、俐落有質感的麵包托盤、便利耐用的麵包切板，方便拿來切片、擺盤，可成為餐桌新亮點。