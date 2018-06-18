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世足／爆冷戲碼不斷 專家分析下一支恐換這強隊中槍

冷血！分屍案教練3天前在尋人影片底下留言這樣說

異國風家具 宅在家度假

2018-06-18 13:40聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

摩洛哥手工燈。 初衣食午／提供
摩洛哥手工燈。 初衣食午／提供
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炎炎夏日哪都不想去，只要善用居家飾品，窩在家裡，也可以很有異國情調和度假氛圍。

摩洛哥手工地毯色彩鮮豔，有不少圖騰設計。 初衣食午／提供
摩洛哥手工地毯色彩鮮豔，有不少圖騰設計。 初衣食午／提供
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複合式精品店onefifteen初衣食午深入摩洛哥西南部的馬拉喀什（Marrakesh），收集象徵當地文化的手工編織毯、皮革製品、白金屬器具、木製家具等，帶來摩洛哥的神秘氣息。

其中，「手工編織毯」在摩洛哥人的生活中扮演很重要的一部分，色彩大膽鮮豔，有不少圖騰設計，也讓人們透過這些編織毯看見北非的傳統文化。此外，摩洛哥皮革製品也很發達，因質地柔軟、色彩富麗、充滿韌性，從前即被貴族喜愛，用來製作成高級書封、手套和鞋子等，現在更是廣為使用，不只是服裝，更是被用在許多居家用品上。

摩洛哥的白色金屬，主要是由錫、鎳、鉛所構成，起初在15~17世紀時就已經開始發展，因製造燈具而備受矚目，美麗的金屬雕花切口在燭光的照射之下，讓黑夜幻化出萬花筒般的光芒。還有木製家具，更是摩洛哥建築典型重要的傳統工藝。

歐瑟蒂克最暢銷的復古熱氣球，連國際精品LOUIS VUITTON都曾訂製它來布置...
歐瑟蒂克最暢銷的復古熱氣球，連國際精品LOUIS VUITTON都曾訂製它來布置店景。 K’space／提供
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荷蘭古董復刻品牌AM歐瑟蒂克今年歡慶50周年，國際精品LOUIS VUITTON都曾訂製它最暢銷復古熱氣球，大量布置在全球旗艦店櫥窗。早在13年前，K’space進駐台北信義區，就以歐瑟蒂克色彩鮮明的熱氣球和復古飛機大膽混搭歐式幽默風格吸引潮人駐足，也培養出一群品味獨到的收藏家。

K’space指出，AM歐瑟蒂克的成功，除了對古典工藝的熱情外，對細節考究也是關鍵，除了等比例縮小外，連材質、做工等細節都講究。K’space與全球同步歡慶AM歐瑟蒂克50周年，破天荒開放驚喜收藏折扣，自即日起至6月30日，凡於門市購買歐瑟蒂克全系列商品，現貨8折、預訂63折起。

野草莓系列。 Wedgwood／提供
野草莓系列。 Wedgwood／提供
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有精品骨瓷美譽的英國餐瓷品牌Wedgwood，以草莓圖樣創作出「野草莓系列」和「白草莓系列」，對英國人來說，由於地處高緯度，特別期待夏日午後，就如同知名英國作家亨利．詹姆斯曾說：「對我而言，夏日午後是所有英文詞彙中最迷人的字眼。」而使用Wedgwood餐瓷享受下午茶時，能喚起人們心神嚮往的夏日情懷。

皇家紫紅半花邊唐草雙人午茶組。 皇家哥本哈根／提供
皇家紫紅半花邊唐草雙人午茶組。 皇家哥本哈根／提供
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丹麥頂級餐瓷品牌皇家哥本哈根今年登台30年，特別為台灣收藏家們準備了三大頂級工藝的限量作品，包括：皇家紫紅半花邊唐草雙人午茶組、皇家紫紅全花邊唐草杯盤組，及丹麥之花國花對盤組。

其中，「皇家紫紅半花邊唐草」雙人午茶組，連丹麥王儲王妃也擁有。這次皇家哥本哈根還加碼設計，該杯盤組同時結合釉上彩工藝及高強的鏤空技術。在「台灣vs.丹麥的國花對盤」部分，本次獲選的台灣國花-梅花，屬於類似宮粉梅的品種，枝條直立、花瓣較圓潤，或深或淺的粉紅色交疊出濃郁卻宜人的清香。

餐具丹麥英國
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