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波多野結依來台中為哪樁？ 原來是體驗日本幻視藝術展

2018-06-18 09:17聯合報 記者余采瀅╱即時報導

日本幻視藝術世界巡迴展透過手機結合最新擴增實境科技，可讓參觀者身歷其境。圖／台中...
日本幻視藝術世界巡迴展透過手機結合最新擴增實境科技，可讓參觀者身歷其境。圖／台中世界貿易中心提供
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搶攻暑假商機，日本幻視藝術世界巡迴展即日起至9月9日在台中世界貿易中心登場，共展出45件4D畫作，讓參觀者身歷其境。台中「JMall商場」經半年規劃，最近也重新開幕營運，目前已引進「添好運」、「鬍鬚張」、「一芳水果茶」等11家餐飲名店。

日本幻視藝術世界巡迴展由日本幻視藝術家劔重和宗創辦的「TOKYO TRICK ART Museum」策畫，共展出45件作品，創作跳脫傳統3D模式，進化到更立體的4D畫作，同時加入AR擴增實境元素，將藝術與科技結合，巡迴展開幕當天，邀請日本女演員波多野結依擔任代言人。

主辦單位表示，巡迴展結合最新擴增實境科技，經由手機APP，參觀者即可將生動立體的畫作，轉變為一部專屬自己的影片，例如可從巨型鯊魚的血盆大口中逃脫，或化身超人將外星怪物擊退，讓參觀者身歷其境。

位於台灣大道上的「JMall商場」，鄰近台中工業區、東海大學、澄清醫院，商場6年前開始規劃朝精緻中小型餐飲邁進，「添好運」、「了凡香港油雞飯‧麵」、「Tsuta蔦拉麵」等三家米其林星級餐廳陸續進駐；同時也引進星馬料理「MAMAK檔」、「點爭鮮」等不同類型餐飲品牌。

「JMall商場」董事長林晉頡表示，JMall商場已引進11家餐廳、1家汽車美容用品與1家休閒健康鞋店進駐，頂呱呱、成真咖啡也預計今年7月陸續進駐，預估今年可創造3.5億元營收。

日本幻視藝術世界巡迴展開幕當天，邀請日本女星波多野結依擔任代言人。圖／台中世界貿...
日本幻視藝術世界巡迴展開幕當天，邀請日本女星波多野結依擔任代言人。圖／台中世界貿易中心提供
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位於台中市台灣大道上的「JMall商場」，鄰近台中工業區、東海大學、澄清醫院，目...
位於台中市台灣大道上的「JMall商場」，鄰近台中工業區、東海大學、澄清醫院，目前已引進「添好運」、「鬍鬚張」、「一芳水果茶」等11家餐飲名店。圖／JMall商場提供
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