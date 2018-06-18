無線耳機夯 顏值音質不受限

2018-06-18 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱台北報導



Sony WF-SP700N真無線運動藍牙降噪防水耳機，建議售價5,490元。 圖／Sony提供 分享 facebook

近期最熱門的耳機形式，非無線耳機莫屬！不管是完全不受限的真無線耳機、左右耳還有條線連接的頸掛式耳機，或是耳罩式無線耳機，都在高音質與高顏值上取得絕妙平衡，不同的設計型式也滿足了不同使用者的功能需求。

Sony今年春季推出了一系列運動耳機新品，其中最吸引人目光的就是全球首創真無線運動藍牙降噪防水耳機WF-SP700N，除了單邊僅7.6g的輕巧機身、徹底去除線材的干擾，具備IPX4防潑水規格，更不怕運動時的汗水或雨水。此外，更結合數位降噪技術，在輕巧的左右耳機上皆有可接收外在雜訊和傳遞抵銷聲波的麥克風，可減少外在噪音傳遞更純粹不受干擾的音樂；亦支援可聽到周遭環境或人聲的兩種「環境音模式」。

B&O PLAY則推出一款Earset無線耳機，最大特色是耳機上的調節結構設計採用伸縮式鋁材活塞，可以單獨調節耳機的角度、耳塞的高度以及耳機掛鉤的曲線，還可在一定的範圍內旋轉與伸展，以確保完美貼合耳朵。

Moshi繼去年以Avanti耳罩式耳機獲得時尚設計師吳季剛欽點聯名合作後，今年再推出升級版Moshi Avanti Air無線藍牙耳罩式耳機，符合人體工學的弧形不銹鋼頭帶，搭配柔軟的Vegan皮革，外型復古又時尚，耳罩還可彎折收納。透過美軍大數據資料庫及人體工程學研究打造出的「14度黃金角度」耳機頭架，並以此榮獲2018紅點設計大獎的青睞。