朝聖打卡必去 來這吃頓時尚餐

在義大利佛羅倫斯古樓開幕的三層樓古馳花園,位於地面樓的Gucci Osteria da Massimo Bottura餐廳也是一大賣點。 圖/Gucci提供 分享 facebook

近年來愈來愈多時尚精品跨足餐飲業,複製品牌設計品味與美學風格,從裝潢到菜色、餐具等細節都能感受到品牌DNA,是不少時尚迷旅遊朝聖的新景點。

PRADA 米蘭藝術基金會Torre餐廳

PRADA米蘭藝術基金會新大樓六、七樓的Torre餐廳,在今年五月正式對外開放,由荷蘭建築師Rem Koolhaas與來自OMA建築公司的Chris van Duijn、Federico Pompignoli合作打造,結合了藝術和家具設計,被定義為「拼貼藝術:現存元素之集合」,雕塑家Lucio Fontana、畫家William N.Copley等大師的藝術作品也可以在其中找到。

PRADA米蘭藝術基金會新大樓六、七樓的Torre餐廳,在今年五月正式對外開放。 圖/PRADA提供 分享 facebook

內部分為酒吧和餐廳,主要使用空間在六樓。大型落地窗可以一覽米蘭絕美城市景觀,並與暖色調核桃木地板、大麻板牆面之間形成強烈對比,酒吧則供應雞尾酒和輕食。餐廳區可容納84位賓客,三角形戶外露台俯瞰著米蘭街景,外牆則裝飾著PRADA藝術基金會經典的斑岩鋪路及金屬架飾,占地125平方公尺的戶外空間則分為可容納20人的小酒館餐廳以及酒吧。

占地125平方公尺的戶外空間則分為可容納20人的小酒館餐廳以及酒吧。 圖/PRADA提供 分享 facebook

餐點方面,當然主打道地風味的義大利菜及結合法式風格的甜點,來自義大利和國際品牌的優質葡萄酒則是最佳點綴。可預約的主廚專屬服務空間設置在七樓,將廚房和私人露台一覽無遺的玻璃牆是最大特色。此外,Torre更配合CARE’s–The ethical Chef Days!計畫,在接下來一年中將邀請30歲以下的廚師,每個人在兩個星期的時間內將提出各自國家中符合道德和永續發展原則下的經典菜餚,彰顯Torre與各國文化聯繫並推廣道德美食的理念。

Gucci 花園餐廳

在義大利佛羅倫斯古樓開幕的三層樓古馳花園(Gucci Garden),透過展示服裝、飾品、錄像裝置、藝術作品等等來說故事,打造一個讓人非常「有感」的情境式體驗空間去了解時尚品牌商品背後的涵義。其中位於地面樓的Gucci Osteria da Massimo Bottura餐廳,也是一大賣點。

充滿Gucci設計品味的餐具。 圖/Gucci提供 分享 facebook

由米其林三星主廚Massimo Bottura開設的Gucci Osteria餐廳,提供專為Gucci設計的全新菜單,他以旅途中的所見所聞當作創意靈感,結合經典的義大料菜肴、以及各式創意菜色。

Bottura表示:「這餐廳喚起了佛羅倫斯向來是文化交匯中心的美好記憶,特別是在文藝復興時期。」於是在餐廳四周的牆面上方可以看到以金色字體寫下的由羅倫佐德美第奇(Lorenzo de’ Medici)所創作的的15世紀嘉年華歌曲狂歡頌歌(canto carnascialesco):《七恆星之歌Canzona of the seven planets》的詞句。搭配不同深淺綠色的主調與純白桌巾裝璜、充滿Gucci設計品味的餐具等,處處流露濃厚的清新文藝氣息。

Tiffany & Co.於去年底在紐約第五大道旗艦店四樓開設了名為Blue Box Cafe的咖啡廳。 圖/Tiffany提供 分享 facebook

以8000個螺絲打造出品牌創辦人Charles Lewis Tiffany肖像。 圖/Tiffany提供 分享 facebook

《第凡內早餐》是經典影星奧黛麗赫本的代表作,而Tiffany & Co. 標誌性的小藍盒「Tiffany Blue」更是許多女性心中的夢幻色彩。Tiffany & Co.為滿足品牌與電影迷的想像,將這兩者結合,於去年底在紐約第五大道旗艦店四樓開設了名為Blue Box Cafe的咖啡廳,在被「Tiffany Blue」包圍的場景中吃著早餐,每個人頓時化身電影中的奧黛麗赫本。

Blue Box Cafe以工業風主題裝璜搭配以「Tiffany Blue」打造的沙發、抱枕、鹽罐和盤子甚至是方糖等等,對比出俐落優雅的現代摩登時尚氛圍。知名設計組合Ronan與Erwan Bouroullec操刀的燈串、以8000個螺絲打造出品牌創辦人Charles Lewis Tiffany肖像等裝飾,也保留濃厚的藝術氣息。

除了吃得到經典美式餐點外,菜單也會依照季節調整。價位更是較為平易近人,29美元即可享用附有可頌麵包配茶或咖啡及松露炒蛋、鮭魚三明治等擇其一的早餐套餐。另外可以選擇39美元的早午餐和49美元下午茶,還有造型逼真的小藍盒蛋糕,絕對讓人拍照拍不完。