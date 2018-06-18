一試千金 車商創意行銷

2018-06-18 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ／台北報導



消費者只要到現代汽車試乘任一車款，即使最後決定買其他品牌同級車，現代汽車將回饋一千元禮券給消費者。 圖／南陽實業提供 分享 facebook

車商大玩創意行銷，除了請來金鐘視帝吳慷仁擔任全品牌代言人外，更推出一試千金活動，展現對品牌的自信心。

HYUNDAI現代汽車在車市銷售旺季來臨，再推出行銷新手法，力邀吳慷仁擔任全品牌代言人以及業界首創的一試千金試乘活動，鼓勵消費者買車前務必到現代汽車試乘，若試乘完最後決定購買它牌同級車，現代汽車將送1,000元禮券給消費者。

總經銷南陽實業總經理李應生表示，國人對韓國品牌仍舊停在過去刻板印象，因此推出一試千金創意行銷手法，消費者只要到現代汽車試乘任一車款，即使最後決定買其他品牌同級車，現代汽車將感謝回饋1,000元禮券給消費者，展現對旗下產品的自信。

此外，針對夏季購車旺季，現代汽車更獻上「安全至上 豪享送」專案，針對暢銷國產車款針車前、車側、車後環艙安全行車防護，不分等級禮遇升級BSD盲點偵測警示、LCA車道變換後方警示、RCTA後方交通警示、FCW前方碰撞警示以及LDWS車道偏移警示等5大主動安全科技。

INFINITI 獨家贊助當代傳奇劇場經典大戲「水滸108 II-忠義堂」， INFINITI 最新小型運動休旅QX30也躍登台中國家歌劇院。 圖／INFINITI TAIWAN提供 分享 facebook

INFINITI TAIWAN則是獨家贊助當代傳奇劇場經典大戲「水滸108 II-忠義堂」，繼台北國家戲劇院的精彩演出後，日前更躍登台中國家歌劇院。為了讓更多民眾可以親身體驗藝術的創新之美，INFINITI TAIWAN此次特別在台中國家歌劇院前廣場，精心安排「水滸英雄快閃秀」與「臉譜彩繪體驗」，INFINITI最新小型運動休旅QX30也以絕美流線設計與放膽越限精神震撼現身。