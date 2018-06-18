親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

一試千金 車商創意行銷

2018-06-18 00:24聯合報 記者陳威任／台北報導

消費者只要到現代汽車試乘任一車款，即使最後決定買其他品牌同級車，現代汽車將回饋一...
消費者只要到現代汽車試乘任一車款，即使最後決定買其他品牌同級車，現代汽車將回饋一千元禮券給消費者。 圖／南陽實業提供
分享

車商大玩創意行銷，除了請來金鐘視帝吳慷仁擔任全品牌代言人外，更推出一試千金活動，展現對品牌的自信心。

HYUNDAI現代汽車在車市銷售旺季來臨，再推出行銷新手法，力邀吳慷仁擔任全品牌代言人以及業界首創的一試千金試乘活動，鼓勵消費者買車前務必到現代汽車試乘，若試乘完最後決定購買它牌同級車，現代汽車將送1,000元禮券給消費者。

總經銷南陽實業總經理李應生表示，國人對韓國品牌仍舊停在過去刻板印象，因此推出一試千金創意行銷手法，消費者只要到現代汽車試乘任一車款，即使最後決定買其他品牌同級車，現代汽車將感謝回饋1,000元禮券給消費者，展現對旗下產品的自信。

此外，針對夏季購車旺季，現代汽車更獻上「安全至上 豪享送」專案，針對暢銷國產車款針車前、車側、車後環艙安全行車防護，不分等級禮遇升級BSD盲點偵測警示、LCA車道變換後方警示、RCTA後方交通警示、FCW前方碰撞警示以及LDWS車道偏移警示等5大主動安全科技。

INFINITI 獨家贊助當代傳奇劇場經典大戲「水滸108 II-忠義堂」， I...
INFINITI 獨家贊助當代傳奇劇場經典大戲「水滸108 II-忠義堂」， INFINITI 最新小型運動休旅QX30也躍登台中國家歌劇院。 圖／INFINITI TAIWAN提供
分享

INFINITI TAIWAN則是獨家贊助當代傳奇劇場經典大戲「水滸108 II-忠義堂」，繼台北國家戲劇院的精彩演出後，日前更躍登台中國家歌劇院。為了讓更多民眾可以親身體驗藝術的創新之美，INFINITI TAIWAN此次特別在台中國家歌劇院前廣場，精心安排「水滸英雄快閃秀」與「臉譜彩繪體驗」，INFINITI最新小型運動休旅QX30也以絕美流線設計與放膽越限精神震撼現身。

禮券
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

伊織今治毛巾 海外首店落腳台北

2018-06-18 00:24

快閃美味！ 來試芒果N種吃法

2018-06-18 00:24

無線耳機夯 顏值音質不受限

2018-06-18 00:24

朝聖打卡必去 來這吃頓時尚餐

2018-06-17 23:31

「黑珍珠」踩場米蘭男裝周 D&G、Versace吹起街頭風

2018-06-17 17:18

這些珠寶不僅要妳好看 還送上好運！

2018-06-17 16:11

「哈根達斯」快閃聯名！4款芒果冰甜點 台南限定開賣

2018-06-17 16:00

RIMOWA再聯手Fendi 打造話題旅行箱

2018-06-17 15:54

哈牌冰品好市多4大2小千元找 網友激推：能不衝嗎

2018-06-17 15:34

有型不用犧牲 快時尚品牌跟進禁用皮草

2018-06-17 15:16

皇室風蓬裙、復古魚尾婚紗 抓住夢幻女人心

2018-06-17 14:09

錢要花在刀口上 就買高CP值特仕車！

2018-06-17 13:57

新化林場森林餐坊開幕 取用在地食材8折優惠

2018-06-17 13:30

穿這雙絕對不撞鞋！PRADA訂製服務開跑

2018-06-17 13:03

桃捷限量Q版迴力車 掀網路、實體搶購潮

2018-06-17 11:22

日本「30大景點」排行！ 冠軍已5連霸 京都獨攬7席

2018-06-17 00:01

夏季唇彩好色 嘗鮮玩不膩

2018-06-16 21:38

花仙子香氛快閃店引進專櫃試香體驗 王心恬最愛的是它

2018-06-16 18:01

春夏米蘭男裝周開秀 Zegna戶外登場氣勢澎湃

2018-06-16 17:52

一起來運動！ 三創蠟筆小新餐廳換裝「夏日運動會」

2018-06-16 17:16

全球唯一！台灣紅茶蟬聯食品界米其林3星

2018-06-16 11:21

戴上幸運珠寶 迎閃耀祝福

2018-06-16 01:12

吃美食、瘋世足 端午連假百貨好好逛

2018-06-16 01:09

三星╳文華東方 手機AR遇上米其林

2018-06-16 01:05

金車集團新餐廳 啤酒才是主角！

2018-06-16 00:30

Skoda休旅Kodiaq 外溫內火最速頭銜到手

2018-06-16 00:15

把世足獎盃放進LV 美艷超模護送開幕

2018-06-16 00:03

球賽必搭零食第2件5折 世足紀念球限量搶購

2018-06-15 21:17

吳姍儒自然捲、王心恬愛染髮 完美女人髮質就靠它

2018-06-15 19:57

志玲姊姊太優雅 迪士尼聯名系列都飄仙氣

2018-06-15 19:12

迴轉壽司之戰開打！ 壽司郎、藏壽司各自出招

2018-06-15 17:59

東京迪士尼史上最大擴建 打造冰雪奇緣等3大樂園

2018-06-15 17:58

陳昌源第一次都獻給宇舶 AKEMI偏心巴西迷卡卡

2018-06-15 17:54

最有女力的展覽 這夏到百貨看展去

2018-06-15 17:41

寶格麗翻轉經典 舒淇跟著玩起來

2018-06-15 17:37

udn買東西今晚限定3小時加碼 消費回饋3% LINE Points

2018-06-15 17:16

米其林新吃法！三星、雅閣攜手打造點食晨金五感饗宴

2018-06-15 17:05

名模網紅都拉上一把 萬寶龍全新行李箱機能強又帥

2018-06-15 17:03

年輕設計師的時代！BV宣布接手新人是…

2018-06-15 16:41
看更多

熱門文章

台南想靠梅雨解旱象？氣象局：鋒面強度已變弱

2018-06-17 17:14

班機故障華航機組員獨留乘客先下機 民航局要查

2018-06-17 11:44

準點才稀奇 「敗興專家」台鐵甩不掉的連假魔咒

2018-06-17 08:00

開放捷運喝開水？ 贊成、反對皆有　

2018-06-17 11:00

今明小心豪大雨 周五高溫上看35度

2018-06-17 04:56

掏耳朵好療癒 醫師說有些挖法會出問題

2018-06-17 14:54

勵志！28歲發病親友避而遠之 流浪的他今成療養院員工

2018-06-17 16:05

滯留鋒面西南氣流影響 13縣市大雨特報

2018-06-17 15:27

哈牌冰品好市多4大2小千元找 網友激推：能不衝嗎

2018-06-17 15:34

鋒面降雨「與預期落差很大」 台南水情仍緊

2018-06-17 15:19

原本研發飛彈的他轉職科技農夫 月收破10萬

2018-06-17 10:19

有環境才有住房率 墾丁後灣找回旅客

2018-06-17 14:46

新化林場森林餐坊開幕 取用在地食材8折優惠

2018-06-17 13:30

錢要花在刀口上 就買高CP值特仕車！

2018-06-17 13:57

獨／她是15年資深家庭照顧者 喘息服務一次都沒用過

2018-06-17 22:00

孩子誤食 醫師：千萬不要灌牛奶或清水催吐

2018-06-17 16:17

端午、夏至接踵而至 喝這些茶幫你消暑去油

2018-06-17 07:27

成群出現蛻殻和交配後 蜘蛛蟹大軍消失何方？

2018-06-17 13:38

不想跟你一起追劇！ 大眾運輸車廂不戴耳機最惱人

2018-06-17 11:00

醫療萬應公呂道南神父殯葬彌撒 各界送行

2018-06-17 20:59

考試院調查：逾8成因薪資福利佳選公職

2018-06-17 12:26

吳茂昆高溫超導研究 化學指考時事題可能考出　

2018-06-18 00:33

屏東、台東大雨特報 輕颱凱米將成溫帶氣旋

2018-06-17 08:27

國道現北返車潮 端午節收假日還有一波

2018-06-17 20:47

皇室風蓬裙、復古魚尾婚紗 抓住夢幻女人心

2018-06-17 14:09

RIMOWA再聯手Fendi 打造話題旅行箱

2018-06-17 15:54

耐心有經驗 高齡看護搶手

2018-06-17 00:28

7個高速公路休息區端午節可包粽 還免費送香蕉

2018-06-17 16:59

廣告保肝藥 恐讓B肝病毒變活躍

2018-06-17 13:35

即時短評／拉家庭照顧者一把 政府沒用心

2018-06-17 22:00

愛上掏耳朵酥麻感 掏到耳膜長菌絲

2018-06-17 13:26

「哈根達斯」快閃聯名！4款芒果冰甜點 台南限定開賣

2018-06-17 16:00

桃捷限量Q版迴力車 掀網路、實體搶購潮

2018-06-17 11:22

獨／如何讓照顧者脫離照顧角色 照顧安排是重點

2018-06-17 22:00

今日星座運勢／雙子 鼓舞讚美他人 幸運指數升高

2018-06-18 00:00

6年前捐骨髓今配對成功 熱心捐贈人：太驚喜！

2018-06-17 12:59

這些珠寶不僅要妳好看 還送上好運！

2018-06-17 16:11

「黑珍珠」踩場米蘭男裝周 D&G、Versace吹起街頭風

2018-06-17 17:18

穿這雙絕對不撞鞋！PRADA訂製服務開跑

2018-06-17 13:03

明起油價每公升小漲0.1元 趕快加油

2018-06-17 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top