快閃美味！ 來試芒果N種吃法

2018-06-18 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱台北報導



台北君悅甜點主廚博豊安（左）攜手客座主廚 Jason Licker（右） 推出芒果系列甜點。 圖／台北君悅酒店提供 分享 facebook

迎接夏日「芒果季」，除了鮮切、加冰、加牛奶品嘗，拿來融入甜點也很適合。台北君悅酒店邀請國際明星甜點主廚Jason Licker聯手甜點主廚博豊安，推出「黃金椰米塔」等，融入泰國芒果糯米飯元素；台北福華點心坊則選用枋寮直送愛文芒果加入「日式芒果蛋糕捲」；台南晶英酒店宣布聯名哈根達斯（Häagen-Dazs）冰淇淋，將當季芒果夾進熱狗堡、三明治、馬卡龍等，挑戰Instagram美拍版面。

台南晶英酒店法籍西點行政主廚羅倫（Delcourt Laurent）選用家鄉進口冰淇淋品牌哈根達斯，將3款外表看似美式速食的漢堡、熱狗堡及三明治，轉換成芒果冰淇淋甜點，另還設計冰淇淋馬卡龍組合，即日起於台南晶英酒店一樓大廳外開設快閃甜點攤，每份售價90元起，活動至9月30日。

像是大亨堡的「芒莓果熱狗堡」，選用布里歐麵包，取其外薄脆、內鬆軟口感，夾入香脆夏威夷果仁冰淇淋，再以香甜芒果凍、覆盆莓果泥清爽點綴，3款甜點均為110元。

台南晶英酒店、哈根達斯聯名「芒莓果熱狗堡」。 圖／台南晶英酒店提供 分享 facebook

台北君悅酒店今夏邀請紐約甜點主廚、被譽為美國甜點大師的Jason Licker來台，攜手君悅酒店甜點主廚博豊安推出芒果系列聯名甜點。此次推出「暹邏風情」（Thai Tropical）、「黃金椰米塔」及「芒果茉莉塔」共3款系列甜品。

「暹邏風情」運用芒果製成慕斯，加入檸檬果泥、椰子果泥，平衡酸甜，每個7吋1,200元。「黃金椰米塔」則源自泰國芒果糯米飯，並以法式手法，於杏仁塔殼注入椰子米布丁，覆上特製芒果醬，再將芒果切片層疊排列成玫瑰花瓣狀，綴以萊姆皮、金箔，每份185元。

台北福華大飯店則推出「日式芒果蛋糕捲」、「鮮芒果蛋糕」及「鮮芒起司蛋糕」。福華選用日本日清紫羅蘭麵粉製成、北海道高梨鮮奶油，將枋寮直送愛文芒果切塊捲入蛋糕捲，再抹上兩層主廚特製芒果醬，酸甜爽口，售價480元。