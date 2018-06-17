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「黑珍珠」踩場米蘭男裝周 D&G、Versace吹起街頭風

2018-06-17 17:18聯合報 記者曾智緯╱即時報導

米蘭男裝周邁入第二天，品牌們繼續關注千禧世代的需求，並在系列中加入街頭服裝元素，但沒有放棄可量身訂制的奢侈感和創新技術。

雖然說是男裝系列，但Dolce & Gabbana的大秀從來都不低調，包括的超模「黑珍珠」娜歐蜜、凍齡超模Marpessa Hennink以及女星莫妮卡貝魯奇都特別於此刻登上伸展台，詮釋了品牌的性感面。雙人設計師創造了一個全新的男性形象，帶有金色錦緞裝飾的全白西裝，呼應了他們熱愛的西西里島風格；高腰迷彩褲搭配大膽印花襯衫，則是品牌慣有的北義風情。同時為了抓住千禧世代的目光，Dolce & Gabbana不僅邀請了品牌代言人王俊凱擔任模特兒走秀，設計上也納入了高對比的螢光色塊、美式風格的塗鴉等細節，把街頭元素與擅長的奢華結合。除了名人走秀之外，品牌還試圖呈現多元的時尚觀點，包括了年長者、同性戀和有小孩的家庭，都成為了這場時裝秀的另類焦點。

Versace這季男裝系列強調復古情懷，從八卦小報到街頭文化，利用大膽鮮豔的色彩，展現品牌精神。因此便能看到從男士T恤、外套到包款配件，呈現了雜誌與報紙印刷圖騰，讓人聯想起Versace和時尚名人間的緊密關係，此外還混合次文化的元素，讓這系列男裝充滿了趣味。藝術總監Donatella Versace表示「本季靈感，來自勇於表達自我想法和展現獨特風格，這正是我追求的精神。」而且在Versace明確宣示不使用皮草產品後，踩人造蟒蛇皮運用於服飾與配件系列上，帶有仿真紅色與灰岩蟒蛇皮閃爍亮澤光彩，在時尚與環保間取得平衡。此外，值得關注的還有Chain Reaction休閒鞋系列，全新的設計以更多色彩與材質呈現，搭配品牌Logo運動中長襪，成為型男必備配件。

Versace把多彩的珠寶細節，包括金屬鍊飾、寶石十字架、巴洛克風格、熱帶花卉和...
Versace把多彩的珠寶細節，包括金屬鍊飾、寶石十字架、巴洛克風格、熱帶花卉和梅杜莎圖騰，融為一體，並用在2019春夏男裝系列。圖／摘自微博
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義大利女星莫妮卡貝魯琪穿上Dolce & Gabbana經典黑西裝，為品牌發表2...
義大利女星莫妮卡貝魯琪穿上Dolce & Gabbana經典黑西裝，為品牌發表2019春夏系列走秀。圖／摘自instagram
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Versace秀上男模腳踩Chain Reaction系列鞋款，擁有具識別度的鍊飾狀鞋底與復古輪廓，呈現了品牌的運動休閒世界。圖／摘自微博
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大陸人氣男星王俊凱再度為Dolce & Gabbana登上男裝伸展台。圖／摘自微...
大陸人氣男星王俊凱再度為Dolce & Gabbana登上男裝伸展台。圖／摘自微博
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「黑珍珠」娜歐蜜也穿上Dolce & Gabbana經典剪裁西裝走上伸展台。圖／...
「黑珍珠」娜歐蜜也穿上Dolce & Gabbana經典剪裁西裝走上伸展台。圖／美聯社
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除了找人氣男星登台走秀，Dolce & Gabbana設計上也納入了高對比的螢光...
除了找人氣男星登台走秀，Dolce & Gabbana設計上也納入了高對比的螢光色塊、美式風格的塗鴉等細節。圖／美聯社
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Dolce & Gabbana創造了一個全新的男性形象，帶有金色錦緞裝飾的全白西...
Dolce & Gabbana創造了一個全新的男性形象，帶有金色錦緞裝飾的全白西裝，呼應了他們熱愛的西西里島風格。圖／美聯社
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