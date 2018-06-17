「黑珍珠」踩場米蘭男裝周 D&G、Versace吹起街頭風

2018-06-17 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



米蘭男裝周邁入第二天，品牌們繼續關注千禧世代的需求，並在系列中加入街頭服裝元素，但沒有放棄可量身訂制的奢侈感和創新技術。

雖然說是男裝系列，但Dolce & Gabbana的大秀從來都不低調，包括的超模「黑珍珠」娜歐蜜、凍齡超模Marpessa Hennink以及女星莫妮卡貝魯奇都特別於此刻登上伸展台，詮釋了品牌的性感面。雙人設計師創造了一個全新的男性形象，帶有金色錦緞裝飾的全白西裝，呼應了他們熱愛的西西里島風格；高腰迷彩褲搭配大膽印花襯衫，則是品牌慣有的北義風情。同時為了抓住千禧世代的目光，Dolce & Gabbana不僅邀請了品牌代言人王俊凱擔任模特兒走秀，設計上也納入了高對比的螢光色塊、美式風格的塗鴉等細節，把街頭元素與擅長的奢華結合。除了名人走秀之外，品牌還試圖呈現多元的時尚觀點，包括了年長者、同性戀和有小孩的家庭，都成為了這場時裝秀的另類焦點。