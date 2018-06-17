超商新服務！「送喜餅」預購免運費、親友多店取貨
對於新人或親友來說，「收送喜餅」總是繁瑣費時，超商業者看準這點，在婚禮熱門月份6月推出預購新服務「marry me」，不只替新人省去運費、寄送時間，親友參加婚禮也不必再大包小包提回家，不只喜餅，也可預購婚禮周邊小物。
全家服務出新招，這次鎖定6月浪漫婚禮商機，於「全家行動購」首創推出預購服務「marry me」，民眾至FamiPort預購喜餅、婚禮小物後，可依親友需求指定到貨時間及取貨，全台3200門市皆可取貨。
全家會員暨電商推進部部長王啟丞提到，台灣結婚習俗會向親友發送喜餅，但喜餅寄送方式往往是一大困擾，全家此次異業結合喜餅業者，透過單店訂購、多店取貨模式，預購幾盒就能選擇幾個不同的全家店舖寄送、並按需求於不同時間到貨取貨，一次解決收送喜餅困擾，還省下運費。
全家「marry me」集結逾20項婚禮相關商品，喜餅類有大黑松小倆口、阿默、一之鄉、杏芳等中西式喜餅業者，其中大黑松小倆口「marry me」、一之鄉「比得兔百年摯愛」皆為熱銷品項，達指定盒數再享折扣，如大黑松小倆口「marry me」33盒以上享76折。另還有日青方好的傳情馬卡龍花束、永生捧花、Mio永結同心手工皂等婚禮小物選擇。
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