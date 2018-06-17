超商新服務！「送喜餅」預購免運費、親友多店取貨

2018-06-17 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



全家行動購marry me服務，可訂購、寄送阿默典藏蛋糕幸福寶盒等禮盒。圖／全家便利商店提供 分享 facebook 對於新人或親友來說，「收送喜餅」總是繁瑣費時，超商業者看準這點，在婚禮熱門月份6月推出預購新服務「marry me」，不只替新人省去運費、寄送時間，親友參加婚禮也不必再大包小包提回家，不只喜餅，也可預購婚禮周邊小物。

全家服務出新招，這次鎖定6月浪漫婚禮商機，於「全家行動購」首創推出預購服務「marry me」，民眾至FamiPort預購喜餅、婚禮小物後，可依親友需求指定到貨時間及取貨，全台3200門市皆可取貨。

全家會員暨電商推進部部長王啟丞提到，台灣結婚習俗會向親友發送喜餅，但喜餅寄送方式往往是一大困擾，全家此次異業結合喜餅業者，透過單店訂購、多店取貨模式，預購幾盒就能選擇幾個不同的全家店舖寄送、並按需求於不同時間到貨取貨，一次解決收送喜餅困擾，還省下運費。