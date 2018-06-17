這些珠寶不僅要妳好看 還送上好運！

2018-06-17 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



時序漸入盛夏，轉眼一年也將過半，歷經大半年的努力和消磨，此時的妳不僅需要輕盈涼爽的裝扮，還需要多些好運加持，MIKIMOTO、梵克雅寶、海瑞溫斯頓不約而同送上各種閃耀的幸運祝福，不只要妳好看，也要讓妳好運。

★MIKIMOTO珍珠幸運符

六月的誕生石是珍珠，六月也是學校和社會新鮮人準備面對新挑戰的時刻，「珍珠之王」MIKIMOTO當然不能缺席，一次蒐羅好運元素並結合日本Akoya珍珠，推出全新的Lucky Motif Collection，讓好運隨身。採用便於日常配戴的輕奢設計，以K金勾勒象徵好運的馬蹄鐵、幸運草、蝴蝶和通往幸福大門的鑰匙圖案，並點綴日本Akoya珍珠，輕盈優雅也容易和既有首飾混搭，系列共有三款手鍊及三款墜鍊。

★梵克雅寶幸運傳家半世紀

說起珠寶結合好運，早在1920年代就把四葉幸運草融入珠寶設計的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最具代表性，創辦人的侄兒雅克雅寶 (JacquesArpels) 曾說「心懷幸運之願，方能成為幸運之人。」幸運一直是品牌珍視的價值，也是創意靈感泉源。

1968年起以四葉草為主角創造出首款Alhambra系列長項鍊，日常又精緻時尚的設計一推出便走紅，此後更與時並進，運用各種天然素材的色彩、符號及尺寸，讓該系列一直歷久彌新，成為品牌辨識度極高的經典設計。今年正值Alhambra系列問世50周年紀念，梵克雅寶推出全新的Vintage Alhambra長項鍊和手鍊，以及Magic Alhambra 耳環，展現灰色珍珠母貝的虹彩色澤，綻放閃鑽與漸層玫瑰金的炫目光芒。並以不同的幸運手勢拍攝形象廣告，重新詮釋經典的幸運象徵，

★海瑞溫斯頓Charms好運成串

奢華貴氣的海瑞溫斯頓（HARRY WINSTON）也有輕盈時尚的幸運小品─Charms系列珠寶，既是手鍊吊墜也可轉換成鍊墜配戴，而且每款墜飾都蘊含意義。如台北101專門店獨家販售八邊型標誌的HW Logo系列不只象徵品牌經典，也能代表Husband & Wife或Home & World。