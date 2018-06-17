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「哈根達斯」快閃聯名！4款芒果冰甜點 台南限定開賣

2018-06-17 16:00聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

台南晶英酒店、哈根達斯聯名「芒莓果熱狗堡」。圖／台南晶英酒店提供
台南晶英酒店、哈根達斯聯名「芒莓果熱狗堡」。圖／台南晶英酒店提供
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炙熱陽光宣告盛夏來臨，冰淇淋獨有沁涼感惹人愛，台南晶英酒店宣布聯名哈根達斯（Häagen-Dazs）冰淇淋，並運用台南當季芒果夾進熱狗堡、三明治、馬卡龍等，美式鹹點瞬間變身繽紛消暑甜品，再次挑戰Instagram美拍版面。

台南晶英酒店法籍西點行政主廚羅倫（Delcourt Laurent）選用家鄉進口冰淇淋品牌哈根達斯，將3款外表看似美式速食的漢堡、熱狗堡及三明治，轉換成芒果冰淇淋甜點，另還設計冰淇淋馬卡龍組合，即日起於台南晶英酒店一樓大廳外開設快閃甜點攤，每份售價90元起，活動至9月30日。

像是大亨堡的「芒莓果熱狗堡」，選用布里歐麵包，取其外薄脆、內鬆軟口感，夾入香脆夏威夷果仁冰淇淋，再以香甜芒果凍、覆盆莓果泥清爽點綴；「芒果巧克力漢堡」運用象徵肉排的巧克力冰淇淋，擺上新鮮草莓、芒果凍，宛如紅椒及起司片，全放入外層由芝麻酸奶蛋糕製成的漢堡麵包；「奇異芒果三明治」則將Q彈奇異果凍、新鮮芒果及覆盆子雪酪，搭上榛果達克瓦茲中，3款均為110元。

另西點行政主廚羅倫也將法式夢幻甜點馬卡龍加入行列，並以法國童話故事「小紅帽」為主軸配色及口味，如草莓是小紅帽、香草布朗尼是大野狼、抹茶是森林場景等一共8款，每顆90元。

除了每日下午1點至晚間8點在台南晶英一樓大廳外，6月份每周六、日晚間6點於新光三越新天地小西門廣場，只要與小紅帽拍照打卡，即可試吃一顆馬卡龍冰淇淋。

台南晶英酒店、哈根達斯聯名「芒果巧克力漢堡」。圖／台南晶英酒店提供
台南晶英酒店、哈根達斯聯名「芒果巧克力漢堡」。圖／台南晶英酒店提供
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台南晶英酒店、哈根達斯聯名「奇異芒果三明治」。圖／台南晶英酒店提供
台南晶英酒店、哈根達斯聯名「奇異芒果三明治」。圖／台南晶英酒店提供
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台南晶英酒店、哈根達斯聯名小紅帽馬卡龍系列。圖／台南晶英酒店提供
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冰淇淋芒果甜點
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